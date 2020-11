Trump, nebo Biden? Volby jsou tady, ale sčítání hlasů může trvat týdny

Mimořádné jsou i další okolnosti, které svědčí o napětí v americké společnosti. Zaznívají varování před možnými násilnostmi, úřady i podniky se připravují na možnost povolebních nepokojů, zatímco občané v posledních měsících v rekordní míře nakupují zbraně.

Polarizaci a vášně jen posiluje záplava dezinformací. V USA tak existují všechny předpoklady pro dramatický závěr volebního cyklu. „Ještě nikdy nebyli voliči postaveni před jasnější volbu mezi dvěma stranami, dvěma vizemi,“ řekl prezident Trump na srpnovém sjezdu republikánů.

Podobně se před několika dny vyjádřil Biden, podle kterého by kontrast v „souboru hodnot“ dvou prezidentských kandidátů nemohl být větší.



Od loňského jara, kdy bývalý viceprezident ohlásil, že bude potřetí kandidovat na prezidenta, zažily USA sérii historických událostí.

Hlava státu čelila ústavní žalobě kvůli údajnému zneužití funkce, zemi zachvátila největší vlna protestů za poslední dekády, rekordně ničivá sezona požárů na západě zdevastovala tisíce obydlí. A vypukla epidemie, která nabourala ekonomiku a způsobila smrt nejméně 230 tisíc obyvatel.

Boj o duši amerického národa

Všechny tyto události se promítly do předvolebního boje, nicméně polemiky o konkrétních politických plánech v něm poněkud zastínilo vymezování se vůči druhé straně. Biden kritizoval zejména přístup současné administrativy k epidemii, kterou Trump od počátku zlehčuje.



Demokratický kandidát plánuje v případě zvolení zvýšit daně pro korporace a nejbohatší Američany nebo zahájit transformaci ekonomiky související s klimatickými změnami, v jádru jeho kampaně jsou však sliby o sjednocování země a hájení demokratických norem.

Biden od počátku hovoří o „boji o duši tohoto národa“. Ještě markantnější je trend u Trumpa, který svého rivala označuje za zkorumpovaného či za loutku radikální levice a neustále přichází s novými scénáři ohledně jeho případné vlády.

Obchody v hlavním městě USA se opevňují. Bojí se protestů:



Nejlepší ekonomika v dějinách země, tvrdí Trump

Minulý týden například prohlásil, že Bidenovo vítězství by znamenalo konec „svateb, Dne díkůvzdání, Vánoc i 4. července“. Pokud jde o cíle pro další mandát, hovoří Trump o dokončení zahájené práce a obnovení stavu, který nepřesně označuje jako „nejlepší ekonomika v dějinách země“.



I proto jsou letošní volby některými vnímány jako „referendum o Trumpovi“. Podle analytiků se dynamika vztahuje nejen na volbu prezidenta, ale také na souběžně probíhající výběr poslanců Kongresu. Američané kromě hlavy státu zvolí také 35 senátorů a celou novou Sněmovnu reprezentantů.

Zatím mají více důvodů k optimismu stoupenci Demokratické strany, která by podle modelů mohla od příštího roku ovládat obě komory Kongresu.

Demokratu Bidenovi zase průzkumy přisuzují zhruba osmibodové vedení v preferencích na úrovni celých USA, přičemž jeho náskok se od jara mění jen minimálně.

Jenže v prezidentské volbě rozhodují hlasy tzv. volitelů, které se kandidátům přidělují za vítězství v jednotlivých státech. I při přepočtu vyznívají aktuální čísla lépe pro Bidena, průzkumy však nelze brát jako předpověď výsledku.

Sčítání hlasů se zřejmě protáhne

Vývoj je nevyzpytatelný také v důsledku organizace voleb, kterou poznamenal strach ze šíření koronaviru. V letošních volbách se sejde rekordní počet hlasů zaslaných poštou, již nyní jich volební komise přijaly téměř 60 milionů.

Řada států, včetně například klíčové a velmi sledované Pensylvánie, však může začít obálky otevírat a lístky sčítat až v úterý, kdy je oficiální volební den. Podle nových pravidel může také čekat několik dní po volbách na příchod nových lístků.

Ověřování poštovních hlasů je přitom časově náročnější, než při hlasování ve volebních místnostech a experti proto varují, že na konečné výsledky by se na některých místech mohlo čekat několik dní i týdnů. Takový proces je však v USA obvyklý.

Nezvyklý je pouze vysoký počet korespondenčních lístků, který by podle expertů mohl způsobit značný posun mezi prvními předběžnými výsledky z volebních místnosti a konečným vyzněním voleb po sečtení poštovních hlasů.

Poštou volí více demokraté než republikáni

Poštou totiž volí více demokraté než republikáni, kteří zase zřejmě ve větším počtu přijdou v úterý odvolit k urnám. Trump by proto mohl mít zpočátku vedení a sčítáním korespondenčních lístků o něj postupně přijít.



„Nemyslím si, že by bylo fér, abychom museli čekat na výsledky dlouhý čas po volbách,“ řekl v Trump v neděli na shromáždění v Severní Karolíně. „Jdeme do toho v tu noc – jakmile budou volby u konce – povoláme na to naše právníky,“ řekl pak prezident novinářům.

Řada států rozšířila kvůli pandemii možnost poštovního hlasování, nicméně republikáni vedou v mnoha státech soudní spory o to, zda jsou tyto změny legální.

Pozorovatelé již dlouho očekávají, že se republikáni možná budou snažit po volbách zastavit sčítání některých hlasů, nebo jejich část zneplatnit, například proto, že dorazily k volební komisi až po termínu voleb.

To však několik států umožňuje za předpokladu, že byly včas odeslány. Trump přitom již měsíce soustavně tvrdí, že poštovní hlasování může vést k rozsáhlým volebním podvodům, což volební experti popírají.

„Prezident tyto volby neukradne“

Trump v neděli nicméně popřel zprávy webu Axios, že by se chystal v úterý prohlásit vítězem, pokud by vedl podle částečných výsledků, ale ještě by nebylo jasné, zda získal přes 270 takzvaných volitelů, kteří o příštím prezidentovi technicky vzato rozhodují.



Označil nicméně za „strašnou věc“, že by se měly hlasy sčítat ještě po volebním dni. „Prezident tyto volby neukradne,“ řekl k informacím webu Axios Trumpův sok Biden, který již dříve prohlásil, že Trumpa v případě neuznání porážky vyvede z Bílého domu armáda.

Federální soudce Emmet Sullivan v neděli nařídil americké poště, aby připomněla svým manažerům, že musí podle jeho dřívějšího rozhodnutí přijmout „mimořádná opatření“ k tomu, aby zajistila co nejrychlejší doručení korespondenčních volebních lístků.

V amerických volbách odevzdalo předčasně svůj hlas již přes 92,2 milionu lidí, což je asi 40 procent ze všech amerických voličů. Pozorovatelé předpokládají historicky vysokou výslednou volební účast kolem 65 procent, což by byl nejvyšší údaj od voleb v roce 1908.

Trump podle průzkumů již měsíce poměrně stabilně ztrácí na Bidena na celostátní úrovni, v klíčových státech je však demokratův náskok menší, nebo jsou tam šance obou kandidátů vyrovnané.

Biden má však zřejmě navrch v Pensylvánii, Michiganu i Wisconsinu, kde Trump před čtyřmi lety zaznamenal velmi těsná a překvapivá vítězství, jež mu zajistila křeslo v Bílém domě.