Příliš i na liberální části USA. Progresivisté nás zničí, bojí se demokraté

San Francisco se svou hippie historií je nepochybně jedním z center liberalismu v USA. Přesto se zde objevily politické nápady, které byly příliš silná káva i pro místní voliče demokratů.

„Vždy jsem si myslel, že jsem progresivista. Až doteď,“ řekl Siva Raj, jenž se zasadil o uspořádání referenda, v němž se hlasující vyslovili pro odvolání tří členů sanfranciské školní rady

Raje a ostatní liberální voliče členové rady rozhněvali pokusy přejmenovat školy nazvané po „reakčních“ historických postavách, jakými podle nich byli například prezidenti George Washington a Abraham Lincoln, nebo to, že školy zůstávaly kvůli epidemii covidu dlouho zavřené, píše list The New York Times.

„Jsem šokován. Jak mohou progresivisté stát za něčím takovým? To nejsem já. Tohle už nejsou hodnoty, za kterými stojím,“ říká Raj.

San Francisco je asi nejvýraznější příklad odmítavých reakcí napříč americkými městy vůči těm demokratickým politikům, kteří se kloní k silně progresivním, levicově zabarveným proudům. Odpor voličů mířil především proti demokratům slibujícím odfinancování policie (defund the police).

Odpor se ale projevuje i v jiných amerických městech. Voliči v Minneapolisu odmítli nahradit policii odděleními komunitní bezpečnosti. Po vypuknutí rasových protestů v souvislosti se smrtí černošského drobného kriminálníka George Floyda se pro redukci policejního sboru přitom vyslovila sama městská rada.

V Seattlu se stala z vůle voličů hlavní prokurátorkou Anna Davidsonová, jež opustila Demokratickou stranu, protože podle ní šla „příliš doleva“. Porazila protikandidáta, který prosazoval také právě program odfinancování strážců zákona. Seattle byl podobně jako Minneapolis centrem rasových protestů proti policejní brutalitě.

Od výzvy „defund the police“ se odvracejí i ti, kteří ji dříve podporovali. „Fráze byla zpolitizována a mnoho lidí věří, že jde pouze o zredukování prostředků policejním oddělením,“ uvedla newyorská demokratická senátorka Alessandra Biaggiová, proč se od hnutí odklonila, i když jej v roce 2020 podporovala. „Nestydím se za užití té fráze, protože to bylo to, co svět emočně prožíval v ten daný čas.“

Umírněným kandidátům se podařilo zvítězit nad svými více levicovými protivníky ve volbách o křeslo starosty New Yorku či v doplňujících volbách do Sněmovny reprezentantů v Ohiu. Demokraté voličské nálady pečlivě sledují a uvnitř strany probíhá diskuze, zda progresivní křídlo svými kulturními tématy stále dokáže mobilizovat voliče tak, aby z toho mohli demokraté těžit, či zda se naopak nestává přítěží.

Otázka nabývá na důležitosti spolu s blížícími se volbami do Kongresu, konajícími se v půlce prezidentova mandátu (takzvané midterms). Demokraté se obávají, že velmi nízká spokojenost s administrativou prezidenta Joea Bidena by v kombinaci s kroky progresivních členů strany, jež odpuzují průměrného voliče, mohla stranu silně poškodit.

Progresivní křídlo se ovšem nehodlá nechat odstavit bez boje. Chce uspořádat primárky ve snaze docílit odvolání pěti demokratů, které považuje za hlavní překážku pro prosazení ambiciózních Bidenových investičních a sociálních balíčků.

„Potřebujeme silné progresivisty v Kongresu, abychom měli nějakou protiváhu a páku proti konzervativním demokratům podporovaným korporacemi, kteří jsou překážkou v dodávání výsledků,“ uvedl mluvčí skupiny Justice Democrats (Demokrati spravedlnosti).

Vnitřní boje ale podle specialistů mohou způsobit, že strana se pro voliče stane nečitelnou. „Pokud je tu širší poučení pro všechny demokraty, levicové nebo umírněné, pak to, že musíme definovat, za čím stojíme,“ uvedla Celinda Lakeová, jedna z hlavních Bidenových analytiček průzkumů veřejného mínění.