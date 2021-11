Není to nový Roosevelt. Demokraté chtějí návrat Bidena centristy

„Nikdo ho nevolil, aby byl F.D.R. Zvolili ho, aby byl normální a zastavil chaos,“ zdůraznila kongresmanka za Virginii Abigail Spanbergerová s odkazem na obsáhlé investiční balíčky, které chce prezident prosadit v Kongresu. Exprezident Roosevelt zavedl sérii sociálních a ekonomických reforem známých jako Nový úděl (New Deal) pro řešení dopadů Velké hospodářské krize .

Podle listu The New York Times politička jasně naznačuje, že prezident si musí vzpomenout na důvod, proč Američané hlasovali pro něj a ne pro jeho protivníka Donalda Trumpa: aby učinil americký život „znovu normální“.

Názor, že Biden se odchýlil od své původní agendy, zaznívá v Demokratické straně stále častěji. „Prezident kandidoval jako kompetentní nadstranický centrista,“ říká Howard Wolfson, poradce bývalého starosty New Yorku Mika Bloomberga a bývalý vedoucí demokratického kongresového výboru pro kampaň. „Tak ale nevládne. A mně a mnoha dalším Američanům chybí Joe Biden z kampaně a doufáme, že se ten chlap vrátí, než bude příliš pozdě.“

Demokraté nyní důkladně reflektují výsledky guvernérských voleb, v nichž vyhrál republikánský kandidát Glenn Youngkin nad demokratem Terrym McAuliffeem . Během prezidentského klání zde přitom Biden vyhrál nad svým republikánským exprezidentem Donaldem Trumpem o deset procent.



Americká média hodnotila volby jako referendum o Bidenovi, jenž se podle průzkumů potýká s velmi nízkou popularitou, jednou z nejnižších vůbec mezi americkými prezidenty v jejich prvním termínu. Média též upozorňovala, že výsledky silně napoví, jak Američané vnímají směřování změně.

A voliči ukázali, že jsou nespokojení. I když stále více lidí je naočkováno, Američané necítí, že by je čekal v brzké době návrat do tolik kýženého normálu. „Životní náklady jsou vysoké, náklady na jídlo a také ceny plynu rostou a stále dochází k propouštění lidí. Říká se, že to je kvůli covidu,“ postěžovala si například pětatřicetiletá Tia Scottová z Virginie.

Chybějící pozitivní zprávy

„Byli jsme tak ochotni vzít vážně globální pandemii, ale nebyli jsme ochotni říci: Ano, inflace je problém, dodavatelský řetězec je problém a nemáme dostatek pracovníků,“ připouští Spanbergerová. Podle listu The New York Times Biden vyhrál volby se slibem, že vyvede zemi z ekonomické a zdravotnické krize, nyní ale nepřichází s žádnou zprávou, že šťastné dny jsou blízko.

Progresivistické křídlo strany je přesvědčené, že jediná cesta, jak získat důvěru voličů, je schválení masivního balíčku sociálních a klimatických programů. „Vidíme, že očekávání naší základny se nenaplňují, a to samo o sobě potlačuje hlasování,“ domnívá se arizonský progresivistický kongresman Raul Grijalva.

Balíček rozdělil demokraty, umírněné křídlo se proti němu staví s tím, že jde o příliš vysoké investice, které si oslabená ekonomika nemůže dovolit. „To, o čem mluvíme, nerezonuje s lidmi,“ říká o přidávání „dokonce více progresivních věcí“ do balíčku demokratická kongresmanka Kathleen Riceová.



Vnitřní spor uvnitř demokratické strany voliče již unavuje. Vrhá podle nich na Bidena špatné světlo a činí z něj slabého vůdce. „Neschopnost demokratů pohnout s důležitými balíčky jej opravdu zraňuje,“ uvedl osmdesátiletý Američan Al Riutort.

Stanice CNN podotýká, že na rozdíl od Roosevelta Biden nemá takovou převahu v obou komorách Kongresu, aby mohl hladce prosadit své ambiciózní plány. V Sněmovně reprezentantů mají demokraté 222 křesel, zatímco za Roosevelta měli více než 300. V Senátu pak mají převahu jen díky viceprezidentce Kamale Harrisové.

Biden odmítl, že by volby ve Virginii signalizovaly odmítnutí jeho politiky. Připustil, že voliči jsou „rozčilení a nejistí ohledně spousty věcí“ včetně pandemie, vzdělání, ekonomiky a ceny benzinu. Věří, že při schválení sociálního balíčku „se spousta věcí rychle zlepší“. Naznačil, že volby rozhodli „Trumpovi voliči“.