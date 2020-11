Rozhádaní Bidenovi demokraté. Přou se, proč nenaplnili očekávání v Kongresu

Soukromá čtvrteční interní diskuze zástupců demokratů ve Sněmovně reprezentantů neprobíhala v klidu. Zvrhla se v ohnivou rozepři, píše list The Washington Post s odvoláním na účastníky setkání, kteří si přáli zůstat v anonymitě.



Ve více jak tříhodinové rozpravě se demokraté navzájem obviňovali, kdo může za neuspokojivé volební výsledky. Vedení strany bylo přesvědčeno, že se jim podaří získat další místa ve Sněmovně reprezentantů (dolní komoře Kongresu), kde mají většinu, a dokonce vyjadřovali naději, že by mohli dobýt i Senát (horní komora Kongresu), kde dominují republikáni.

Očekávaná modra vlna se však nezvedla. Podle deníku The New York Times získali demokraté ve Sněmovně reprezentantů tři křesla, zatímco republikáni osm. Demokraté si zatím drží většinu (213 ku 194 křeslům), o 28 křesel se stále bojuje.



Dosavadní výsledky jsou tak pro demokraty hořkou pilulkou. Čtvrteční interní debata se proto nesla v dosti emotivním, napjatém duchu. Debbie Mucarsel-Powellová, která neobhájila křeslo na Floridě, se dokonce údajně rozbrečela a vyzvala spolustraníky, ať spolu přestanou zápasit na Twitteru.

Její slova v rozdělené straně ale zřejmě nepadnou na úrodnou půdu. Centristické křídlo demokratů je přesvědčeno, že straně uškodil přílišný posun doleva. Stala se snadným terčem pro republikány, kteří si jednoduše vystačili s vykreslováním svých demokratických oponentů jako socialistů. Trump zvítězil na Floridě mimo jiné díky hlasům Kubánců a Venezuelanů, kteří jsou horlivými oponenty levicové politiky.

„Potřebujeme už nikdy nepoužít slovo socialista nebo socialismus... Ztratili jsme kvůli tomu hodnotné členy,“ prohlásila Abigail Spanbergerová, která vede v boji o křeslo do Sněmovny reprezentantů ve Virginii.

„Myslím, že Demokratická strana musí dát jasně najevo, že nepodporujeme ideje, jakými je socialismus, snižování rozpočtu policie nebo antisemitismus,“ uvedla kongresmanka Stephanie Murphyová.

Podle agentury AP strana stále dobře nerozumí potřebám voličů Donalda Trumpa a nedokáže je správně oslovit. „Poselství demokratů je příšerné, vůbec (mezi voliči) nerezonuje. Když (voliči) vidí, jak krajní levice získává veškerou mediální pozornost, vyděsí je to,“ myslí si Kurt Schrader, člen koalice středového křídla demokratické strany, Koalice modrého psa.

Levicové křídlo s kritikou nesouhlasí. Podle kongresmanky Pramily Jayapalové by demokraté neměli umlčovat lidi a ideje, které straně dodávají energii.



„Měli jediný úkol a podělali to. Potřebujeme Demokratickou stranu, která stojí za něčím víc, než je jen (heslo) antiTrump,“ prohlásila zase Alexandra Rojasová, výkonná ředitelka demokratické progresivní politické koalice Demokraté za spravedlnost (Justice Democrats) na adresu centristického křídla.

Rashida Tlaibová, členka takzvané demokratické „úderky“ čtyř demokratických kongresmanek z řad minorit, osočila demokratické vedení, že mu jde jen o získání bílých voličů z amerických předměstí. „Opravdu to zní tak, že říkáte, ať přestaneme tlačit (témata), která chtějí černoši,“ řekla Tlaibová, která je palestinského původu.

Souboj o Senát zůstává otevřený

K vyhrocení debaty uvnitř demokratické strany přispěl stále probíhající zápas o horní komoru Kongresu. Obě strany mají zatím každá přesně 48 křesel. Demokraté čekali lepší výsledek, přesto mají naději, že štěstěna se ještě zvrátí v jejich prospěch.

V Georgii, na kterou se nyní upírá pozornost i kvůli velmi těsným prezidentským volbám, kandidáti na senátora nedokázali získat padesátiprocentní většinu. Podle místních pravidel proto proběhne nové kolo voleb v lednu. Souboje se vedou ještě v Severní Karolíně a na Aljašce, kde se očekává vítězství republikánů.

Pokud by demokraté vyhráli v Georgii obě křesla, měli by jich v Senátu 50 jako republikáni. Klíčovou roli by v takovém scénáři měl viceprezident, který je předsedou Senátu a může hlasovat při rovnosti hlasů. Demokraté jsou přesvědčeni, že prezidentem se stane jejich kandidát Joe Biden a rozhodující víceprezidentský hlas tak v podobě Kamaly Harrisové připadne jim.

Členové centristického křídla se však obávají, že běžného středového voliče z Georgie odradí levicové ideje prosazované progresivním křídlem. Pokud „naším tématem bude program zdravotní péče pro všechny, odebrání finančních prostředků policii (Defund the police) a socializované zdravotnictví, nevyhrajeme,“ prohlásil podle serveru Politico zástupce vůdce demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů Jim Clyburn.