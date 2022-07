V Americe vznikla nová politická síla, chce zlomit monopol dvou stran

Nové straně s názvem Forward (Vpřed) budou zpočátku společně předsedat někdejší demokratický kandidát na prezidenta Andrew Yang a Christine Toddová Whitmanová, bývalá republikánská guvernérka státu New Jersey. Zakládající členové strany doufají, že partaj se stane životaschopnou alternativou k Republikánské i Demokratické straně, které dominují americké politice.

Představitelé strany uspořádají na podzim sérii akcí ve dvou desítkách měst, aby představili svou platformu a získali pro ni podporu. Oficiální zahájení proběhne 24. září v Houstonu a první celostátní sjezd strany se uskuteční v létě příštího roku v některém z velkých amerických měst.

Nová strana vznikla sloučením tří politických hnutí, které se v posledních letech objevily jako reakce na stále více polarizovaný politický systém v USA. Představitelé strany se odvolávají na loňský průzkum agentury Gallup, podle něhož rekordní dvě třetiny Američanů věří v potřebu třetí strany.

Někdejší guvernérka státu Christie Toddová Whitmanová na snímku z roku 2016

Cílem uskupení má být „oživení spravedlivé, prosperující ekonomiky“ a „dát Američanům větší možnost volby, větší důvěru ve fungující vládu a větší vliv na naši budoucnost“. Strana, která se prezentuje jako centristická, zatím neuvedla nic bližšího ohledně své politiky.

Třetím stranám se v americkém systému dvou stran historicky nedařilo. Občas mohou ovlivnit prezidentské volby. Podle analytiků měl v roce 2000 známý ochránce spotřebitelů a kandidát Strany zelených Ralph Nader podíl na těsné porážce demokrata Alberta Gora v klání s Georgem W. Bushem.

Prohru demokratické kandidátky Hillary Clintonové v roce 2016 mnozí přičítali mimo jiné Jill Steinové, která se o hlasy voličů rovněž ucházela jako kandidátka Strany zelených. Političtí analytici jsou ale skeptičtí, že by strana mohla uspět.

Cílem nového politického uskupení je získat oficiální stranickou registraci a přístup k volebním urnám ve 30 státech do konce roku 2023 a ve všech 50 státech do konce roku 2024, tedy včas před prezidentskými volbami a volbami do Kongresu v roce 2024.

Její předseda Yang uvedl, že strana bude začínat s rozpočtem kolem pěti milionů dolarů (přes 120 milionů Kč). Má zajištěné dárce a počet členů ze tří sloučených hnutí se počítá na stovky tisíc.

Oznámení se na sociálních sítích rychle setkalo s kritikou. Mnoho demokratů na twitteru vyjádřilo obavy, že nová strana odčerpá více hlasů demokratům než republikánům, kterým tím nakonec pomůže ve volbách.