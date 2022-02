Američané zvou Rusko na inspekci protiraketového štítu ve východní Evropě

Spojené státy sdělily Rusku, že jsou ochotny s ním diskutovat o způsobu, jak by si mohlo ověřit, že se na základnách NATO v Rumunsku a Polsku nenacházejí střely s plochou dráhou letu Tomahawk. A to v případě, pokud by Moskva byla ochotna sdílet podobné informace o některých svých vojenských základnách. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.