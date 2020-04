V New Yorku nestíhají zpopelňovat mrtvé. Posílají je do jiných států

Každou středu David Penepent, ředitel programu administrace pohřebních služeb ze State University of New York, jede více jak šest hodin se svými studenty do města. Zde po čtyři dny do nákladního vozu skládají těla lidí, kteří podlehli nemoci covid-19.

Když mají všechna naložena, jedou do krematorií do okolních států. Nejčastěji do Pensylvánie, Connecticutu a Vermontu. Penepent řekl listu The Wall Street Journal, že za poslední dva týdny takto převezl 210 těl.

„Je to jako vypouštění vany polévkovou lžící,“ vysvětluje. „Ale je to 210 lidských pozůstatků, rodiny nyní mají příležitost začít truchlit nad ztrátou svých blízkých.“ Penepent by rád zvýšit počet nákladních vozidel ze tří na deset a přepravil 600 zemřelých týdně.

„Je darem z nebes,“ chválí Penepenta Joe Neufeld starší, majitel pohřebního ústavu v Elmhurstu v Queensu, jedné z oblastí nejvíce postižených koronavirovou krizí. Neufeld přiznává, že nestíhá zpopelňovat zemřelé a pohřbívat je do země. Před krizí měl osm pohřbů týdně. Nyní je to šedesát.

New York má jen čtyři krematoria. V Green-Wood Cemetery začíná zaměstnancům služba v šest hodin, končí po dvanácti hodinách. Ohně jsou zapálené sedm dní v týdnu, nonstop, podle nového zákona, kterým se stát pokouší dostát zvýšeném požadavkům na pohřební služby, uvádí server USA Today.

Přesto krematoria nestíhají. Podle jejich vedoucích nemohou zvládnout víc jak 100 kremací na celé město za den. Pozůstalí, kteří si přejí předat ostatky svých milovaných ohni, tak mohou čekat i celé měsíce, než se na ně dostane řada, upozorňuje Neufeld.

Řešením je právě posílat mrtvé do méně vytíženích krematorií v dalších státech. Hřbitovní asociace státu New York vyzvala Národní gardu, aby s přesunem pomohla, zatím bez odezvy.



Rodiny si přejí své zemřelé spíše zpopelňovat, protože si nemohou dovolit pohřeb. Podle serveru Insider stojí v New Yorku asi 8 000 dolarů (asi 200 tisíc korun). Dalším důvodem jsou přísná nařízení o shromažďování.



Hřbitovy také nemají dostatek prostoru, kam by mrtvá těla umístily. Je jich více, než kolik chladící boxy zvládnou pojmout. Město proto začalo pohřbívat na Hart Islandu, kde se už více jak 150 let pohřbívají mrtví, k nimž se nikdo nehlásí.

To však není současný případ. Každé tělo má přiřazenou geolokační adresu, aby o ně příbuzní mohli požádat a uspořádat „skutečný pohřeb“, pokud o to budou mít zájem.

Město se nicméně v úterý rozhodlo těla některých obětí covid-19 místo pochovávání na Hart Islandu dočasně zmrazit. Pozůstatky přesune do chladírenských boxů v nákladních vozidlech. Chce tím jak ulehčit márnicím a pohřebním ústavům, tak zajistit, že se těla nerozloží dříve, než si je pozůstalí vyžádají.



Na Hart Island se dále budou pohřbívat lidé, které nelze identifikovat nebo k nimž se nikdo nepřihlásil po patnácti dnech od jejich smrti. Hřbitovní asociace státu New York rozhodnutí města vítá.