New York připomíná peklo, nemocní po minutách střídají mrtvé na lužkách

13:53 , aktualizováno 13:53

Jen za čtyřicet minut mělo na pohotovosti v jedné newyorské nemocnici zástavu srdce šest lidí. Není to chaos, ale přihlížejícímu se to může připomínat peklo, napsali reportéři stanice CNN, kterým lékaři umožnili strávit jeden den v nemocnici v srdci ohniska pandemie koronaviru v nejvíce zasaženém americkém státě New York.