ANALÝZA: Dvě zavirované Ameriky. Většina USA není horší než běžná Evropa

Donald Trump vidí světlo na konci koronavirového tunelu, ale pokud ano, je to zřejmě hodně dlouhý tunel. Před tímto týdnem, v němž prezident slíbil Američanům kromě světýlka i hodně umírání, však šéf amerického zdravotnictví Jerome Adams řekl: „Čeká nás nejtěžší a nejsmutnější týden, jaký většina Američanů zažila. Bude to náš Pearl Harbor, naše 11. září, ale tentokrát to nebude omezeno na jedno místo. Bude se to odehrávat po celé zemi.“