V New Yorku povolili svatby online. Už žádné výmluvy, žertuje guvernér

9:54 , aktualizováno 9:54

Zamilované páry z New Yorku se nyní mohou brát online. Umožnil to guvernér tohoto amerického státu Andrew Cuomo. Newyorčanům stačí, aby si zažádali o povolení k sňatku a na dálku se nechali sezdat. Koronavirem těžce stižený New York není prvním místem na světě, které k podobnému kroku přistoupilo.