Biden podstoupil zdravotní prohlídku, podle lékaře je schopen vykonávat úřad

„Prezident se cítí dobře a letošní lékařská prohlídka nezjistila žádné nové problémy. Je nadále způsobilý pro svůj úřad a plně vykonává všechny své povinnosti bez jakýchkoli výjimek či omezení,“ uvedl v úvodu šestistránkové zprávy prezidentův lékař Kevin O’Connor.

Bidenovi je 81 let a je nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států. Média i veřejnost často polemizují o jeho zdravotním stavu a způsobilosti vykonávat úřad. Obavy v minulosti vzbudila Bidenova opakovaná přeřeknutí či popletení jmen diplomatických partnerů. Sám Biden však tvrdí, že je v pořádku a v dobré kondici.

Prezident v letošních volbách usiluje o znovuzvolení. Pokud by uspěl, bylo by mu na konci druhého mandátu 86 let. Rovněž jeho pravděpodobný soupeř Donald Trump patří v americké historii ke starším kandidátům, je mu 77 let. Oba kandidáti se navzájem obviňují, že na prezidentskou funkci mentálně nestačí.

Biden se na pravidelnou lékařskou prohlídku odebral ve středu ráno a do Bílého domu se vrátil o několik hodin později. Podle agentury AP samotná prohlídka trvala přes dvě a půl hodiny. „Nic se neliší od loňského roku,“ řekl prezident novinářům o výsledcích vyšetření. „Všechno je skvělé,“ dodal.