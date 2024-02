Začarovaný kruh odcizení. Gerontokracie vládne světu, Amerika je varováním

Americké prezidentské volby by v ideálním světě měla pohánět velká témata s geopolitickým přesahem. Soupeření Donalda Trumpa a Joea Bidena však vykrystalizovalo do nekončící debaty o jejich věku. Bidenovi bude v případě vítězství na počátku jeho druhého mandátu 82 let, Trumpovi 78. Ano, podle otřepané fráze je věk jenom číslo, intelektuální výkony obou kandidátů však ukazují, že to nemusí být pravda.

Biden například začal brát podle zákulisních informací problematiku umělé inteligence vážně až ve chvíli, kdy se okolo ní točila hlavní zápletka posledního dílu Mission: Impossible.