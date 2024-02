Pomoc Ukrajině? Dejme jí jen půjčku, jako mladým golfistům, navrhl Trump

Spojené státy by Ukrajině měly poskytnout finanční pomoc jako půjčku, kterou by Kyjev musel splácet. Řekl to americký exprezident a pravděpodobný republikánský kandidát do následujících voleb Donald Trump během středeční kampaně před primárkami v Jižní Karolíně. „Půjčte jim ty peníze. Pokud je dokážou vydělat, vrátí nám je. Pokud to nezvládnou, nemusí je vracet,“ prohlásil.