„Musíme dupnout na brzdu.“ Amerika řeší, jak odvrátit válku s Čínou

Minulý měsíc do Pekingu dorazila přísně utajovaná návštěva. Ředitel CIA William Burns se podle deníku The Financial Times pokusil představitele čínských tajných služeb přesvědčit, že mezi oběma světovými velmocemi musí zůstat otevřené komunikační a zpravodajské kanály.

O jeho cestě vědělo ve Washingtonu jen pět lidí, komentovat ji nechtěly ani Bílý dům, ani CIA. Bidenova administrativa si však pro citlivou misi nejspíš nemohla vybrat lepšího člověka. Sedmašedesátiletý Burns má za sebou úctyhodnou diplomatickou kariéru, respektují ho jak demokraté, tak republikáni a za zkušeného prostředníka ho považují i Číňané.