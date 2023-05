Po „pitomém“ balonu se to s Čínou zlepší, věří Biden. Vypáčil slib kvůli F-16

Biden na konci summitu lídrů skupiny velkých ekonomik G7 prohlásil, že rozhodnutí USA sestřelit „pitomý balon, který nesl špionážní vybavení, jež by naplnilo dva nákladní vozy“, podkopalo dobrou vůli, které vzešla z jeho setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v listopadu loňského roku.

„Myslím, že brzy uvidíte, že začalo tání,“ řekl Biden o americko-čínských vztazích. Dodal, že jeho administrativa zvažuje, zda zrušit sankce vůči čínskému ministru obrany Li Šang-fuovi, s nímž se chce jeho americký protějšek Lloyd Austin setkat v červenci v Singapuru.

Biden již dříve uvedl, že se hodlá sejít s čínským prezidentem, a vyjádřil naději, že si brzy naplánují telefonický rozhovor. Jak brzy by k němu mohlo dojít, ale neuvedl. Bílý dům začal s Čínou jednat skrze své zástupce poté, co začátkem roku po roztržce kolem balonu došlo k přerušení komunikace.

Minulý týden se bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan ve Vídni setkal s nejvýše postaveným čínským diplomatem Wang Iem a čínský ministr obchodu Wang Wen-tchao by se příští týden měl ve Washingtonu sejít s americkou ministryní obchodu Ginou Raimondovou a v Detroitu s americkou obchodní zmocněnkyní Katherine Taiovou.

Peking se nicméně v sobotu ostře vymezil proti společnému prohlášení lídrů G7 s tím, že se vměšuje do vnitřních záležitostí Číny, včetně otázky Tchaj-wanu.

Spojené státy, Kanada, Japonsko a čtyři evropští členové G7 v dokumentu mimo jiné uvedli, že nechtějí svou politikou Čínu poškodit, vyjadřují ale také nesouhlas s „jakýmikoli jednostrannými pokusy změnit silou nebo nátlakem status quo“ v jihovýchodní Asii, což je odkaz především na čínské nároky na Tchaj-wan. Dokument rovněž vyjadřuje ochotu „budovat konstruktivní a stabilní vztahy“ a apeluje na Čínu, aby přiměla Rusko ukončit agresi na Ukrajině.

F-16 budou, ale ne na ruské cíle

Biden během summitu také oznámil nový balík vojenské pomoci Ukrajině. Podle prohlášení amerického ministerstva zahraničí Washington pošle na Ukrajinu dodatečnou munici do raketometů HIMARS nebo protitankové zbraně. Biden také uvedl, že dostal od Zelenského ujištění, že Ukrajinci nepoužijí americké stíhačky F-16 k útokům na cíle v Rusku.

„Stojíme za Ukrajinou a nikam neodcházíme,“ řekl podle agentury AP Biden na úvod bilaterální schůzky, čímž potvrzoval poselství zahrnuté ve společných prohlášeních summitu. „Jsme velmi vděční. Nikdy to nezapomeneme,“ odpověděl Zelenskyj.

Spojené státy potvrdily dřívější informaci, že hodnota nově oznámené podpory dosahuje až 375 milionů dolarů (přes osm miliard Kč). „Balík bezpečnostní pomoci zahrnuje dodatečnou munici do (raketometů) High Mobility Artillery Rocket Systems, dělostřeleckou munici, protitankové zbraně, obrněná vozidla pro lékařské ošetřování, nákladní vozidla a návěsy pro přepravu těžkého vybavení, náhradní díly a další bojové vybavení,“ uvedl šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Zelenskyj na Twitteru po setkání s Bidenem poděkoval za podporu a uvedl, že předmětem jednání byla další vojenská spolupráce či plány spojené s obnovou Ukrajiny. Podle Bílého domu se mluvilo také o americké podpoře pro mezinárodní iniciativu zaměřenou na výcvik ukrajinských pilotů na moderních stíhačkách, jako jsou právě americké F-16.

Kyjev po dodávkách takových letounů dlouhodobě volá a Washington se nyní rozhodl, že je nebude blokovat. Biden toto stanovisko podle Bílého domu v pátek oznámil partnerům s tím, že USA se chtějí podílet na výcviku ukrajinských pilotů na těchto strojích. Ukrajina americké stíhačky nemůže využívat bez souhlasu Washingtonu a víkendové oznámení je vnímáno jako zásadní zlom, neboť USA se dosud k poskytnutí F-16 stavěly spíše odmítavě.

„Mám ujištění od Zelenského, že to nepoužijí na to, aby šli a posunuli se na ruské geografické území,“ reagoval Biden při tiskové konferenci na dotaz ohledně možné eskalace konfliktu. Moskva v sobotu přišla s vyjádřením, že Západ se vystaví „kolosálnímu riziku“, pokud dodá Ukrajině letouny F-16. Kdy by se tak mohlo stát, ovšem není jasné, neboť žádná země zatím neoznámila, že se chystá své stroje Kyjevu předat