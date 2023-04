Kongresmani si zahráli válku s Čínou, spojenci nechali USA na holičkách

Cvičení pod obřím zlatým lustrem v místnosti sněmovního výboru pro daně a cla zkoumalo americké diplomatické, ekonomické a vojenské možnosti, pokud by se Spojené státy a Čína dostaly na pokraj války o Tchaj-wan, samosprávný ostrov, který Peking prohlašuje za součást svého území.

Odehrálo se minulý týden v noci a šlo o součást hloubkové revize politiky USA vůči Číně, kterou výbor provádí v době, kdy se pozornost zákonodárců, zejména ve Sněmovně reprezentantů vedené republikány, soustřeďuje na napjaté vztahy s vládou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Ve válečné hře rakety a střely Pekingu prší na Tchaj-wan a na americké síly rozmístěné až v Japonsku a na Guamu. Mezi počáteční oběti patří stovky, možná tisíce amerických vojáků. Ztráty Tchaj-wanu a Číny jsou ještě vyšší.

Pro Washington je skličující, že v této hře nechali znepokojení a odcizení spojenci Američany bojovat na straně Tchaj-wanu téměř osamocené. A zapomeňte na to, že by USA zavolaly na horkou linku Si Ťin-pchingovi nebo některému z jeho nejvyšších generálů, aby situaci uklidnil – to se nestane, alespoň ne podle tohoto scénáře hry na hrdiny.

Zákonodárci uvádějí, že v jejich hře nešlo o plánování války, ale o hledání způsobů, jak posílit americké odstrašovací prostředky, aby válka týkající se USA, Číny a Tchaj-wanu vůbec nezačala.

Rozdmýchávají napětí, říká na hru Čína

Spojené státy oficiálně neuznávají tchajwanskou vládu, ale jsou nejdůležitějším poskytovatelem zbraní a další bezpečnostní pomoci Tchaj-peji. Čínský prezident nařídil své armádě, aby byla připravena získat Tchaj-wan zpět v roce 2027. A pokud to bude nutné, tak i silou.

Mluvčí čínského velvyslanectví Liou Pcheng-jü na dotaz agentury AP, co si myslí o válečné hře zákonodárců, uvedl, že si Čína přeje mírové sjednocení s Tchaj-wanem, ale vyhrazuje si „možnost přijmout všechna nezbytná opatření“. „Takzvaná ‚válečná hra‘ americké strany má podpořit a povzbudit separatisty hlásící se k ‚nezávislosti Tchaj-wanu‘ a dále rozdmýchat napětí v Tchajwanské úžině, proti čemuž se rozhodně stavíme,“ dodal Liou.

Ve válečné hře tvořili zákonodárci modrý tým v roli poradců Rady národní bezpečnosti. Jejich pokyn od (imaginárního) prezidenta zněl: Pokud je to možné, odradit Čínu od převzetí Tchaj-wanu, pokud ne, tak ji porazit. Odborníci expertní skupiny Centrum pro novou americkou bezpečnost (CNAS), jehož výzkum zahrnuje herní podobu možných konfliktů s využitím realistických scénářů a odtajněných informací, tvořili červený tým.

Ve hře vše začalo tím, že opoziční zákonodárci na Tchaj-wanu se vyslovili pro nezávislost. Podle příběhu, který vypracovala ředitelka obranného programu CNAS Stacie Pettyjohnová, zareagovali naštvaní čínští činitelé spoustou nepřijatelných požadavků, které Tchaj-wanu kladli. Čínská armáda mezitím přesunula na pozice síly schopné invaze. Takové kroky, jako zásoby krve pro vojáky, naznačily, že nejde o běžné vojenské cvičení.

Nakonec Čína zavedla faktickou blokádu Tchaj-wanu, což nemohl ostrov, který vyrábí více než 60 procent světové produkce polovodičů a dalších špičkových technologií, dopustit. Zatímco se americká armáda připravovala na možný boj, sešli se poradci amerického prezidenta zosobnění v tomto případě členy výboru Sněmovny reprezentantů studujícími dřevěné stoly s rozloženou mapou a značkami vojsk.

Zasypávají otázkami generála ve výslužbě Mika Holmese, který hraje roli předsedy sboru náčelníků štábů. „Jaké budou ekonomické následky, pokud Spojené státy přikročí k maximálním finančním trestům?“ padá jedna z otázek. „Katastrofální,“ zní odpověď, a to pro Spojené státy i pro Čínu.

Peking americké ekonomice oplatí úder. „Kdo půjde říct prezidentovi, že bude muset Američanům sdělit: ‚Řekněte sbohem svým iPhonům?‘“ ptá se republikánská poslankyně Ashley Hinsonová.

Zásoby raket? Zmizely

Zákonodárci se ptají, zda mají američtí představitelé nějaký způsob, jak komunikovat se svými čínskými protějšky. Ne, čínští představitelé se už v minulosti vyhýbali telefonátům prostřednictvím horké linky mezi oběma zeměmi, a to je problém, říkají jim vedoucí cvičení.

Ve válečné hře jsou američtí představitelé odkázáni na to, aby se snažili předávat zprávy svým čínským protějškům prostřednictvím vedoucích představitelů amerických podniků se sídlem v Číně, jejichž provozů Dell, Apple, HP a dalších se Čína zmocní hned po zahájení útoku.

Jsou potenciální vojenské cíle v Číně „v blízkosti velkých metropolitních oblastí, které budou zahrnovat miliony a miliony lidí?“ ptá se republikánka Mikie Sherrillová. Udělal Tchaj-wan vše, co mohl, aby se pokusil situaci uklidnit?

Pak se na papíře objevují americké a čínské satelity, vesmírné zbraně, bezpilotní letouny, ponorky, pozemní síly, válečné lodě, stíhací letky, kybernetičtí bojovníci, komunikační experti, bankéři, úředníci ministerstva financí a diplomaté, kteří jdou do války.

Na konci, před částí věnovanou poučení, provozovatelé válečné hry odhalí daň za první vlnu bojů. Zákonodárci studují stolní mapu a mračí se, když se dozvídají o obzvlášť těžkých neúspěších mezi americkými úspěchy.

Americké zásoby raket velmi dlouhého doletu?

Zmizely.

Světové finanční trhy?

Otřásají se.

Spojenci USA?

Ukázalo se, že čínští diplomaté se dobře připravili a udělali vše pro to, aby udrželi americké spojence stranou konfliktu. A i kdyby ne, zdá se, že spojence odradila totální ekonomická opatření USA proti čínské ekonomice, a tak se budou pro tentokrát držet stranou.

Na závěr se poslanci shodli, že hra ukázala několik klíčových vojenských nedostatků. Vyčerpání raket je špatné, řekl poslanec Dusty Johnson. Ovšem nejzřetelnější nedostatky se objevily v diplomacii a v nevojenském plánování, včetně nedostatku přímé krizové komunikace mezi vůdci obou stran. A cvičení také vyzdvihlo rizika zanedbání přípravy balíčku promyšlených ekonomických sankcí a neschopnosti dosáhnout konsenzu mezi spojenci.

„Jak se blížíme k roku 2027, budou se nás snažit izolovat,“ řekl na adresu vlády Si Ťin-pchinga republikán Rob Wittman.

Mike Holmes v roli předsedy sboru náčelníků štábů po prvních třech dnech bojů zákonodárce uklidňoval.

„Přežili jsme,“ řekl.