Rusové schválně ničí kulturní památky, chtějí nás vyhubit, zuří Ukrajinci

Katedrála ve Lvově je obehnána lešením. Pracovníci zabedňují vitráže a činí další kroky k zabezpečení budovy před ruskými útoky. „Jsou to barbaři. Nezáleží jim na tom, co zničí,“ cituje list The Guardian rozhněvanou vedoucí oddělení pro ochranu památek městské rady Lilju Onyšenkoovou. „Nikdy jsem nepotkala Hitlera. Myslím si, že Putin je horší. Je to ďábel, ne člověk.“