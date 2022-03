Indie zvažuje odkup zlevněné ruské ropy a komodit, ovšem za rupie

Indie dováží až 80 procent ropy, kterou potřebuje. Rusko má na dovozu do Indie obvykle podíl dvě až tři procenta. Vzhledem k tomu, že ceny ropy od počátku letošního roku stouply o 40 procent, uvažuje vláda o zvýšení tohoto dovozu, pokud by to pomohlo snížit rostoucí účty země za energie.

„Rusko nabízí ropu a další komodity s velkou slevou. Rádi to přijmeme. Musíme vyřešit některé otázky, jako tanker, pojistné krytí a ropné směsi. Jakmile to vyřešíme, nabídku slevy přijmeme,“ řekl jeden z úředníků.

Někteří mezinárodní obchodníci se ruské ropě vyhýbají, aby se nezapletli do sankcí. Indický úředník ale uvedl, že sankce nebrání Indii v dovozu paliva. Nyní se pracuje na vytvoření obchodního mechanismu mezi rupií a rublem, který by se používal k placení za ropu a další zboží.

Úředníci však neuvedli, kolik ropy Rusko Indii nabídlo, ani s jakou slevou.

Rusko vyzvalo země, které označuje za spřátelené, aby s ním udržovaly obchodní a investiční vazby. Indie s Ruskem dlouhodobě spolupracuje v oblasti obrany a při hlasování v OSN odsuzujícím invazi se zdržela, i když Dillí vyzvalo k ukončení násilí.

Indická vláda také hledá v Rusku a Bělorusku levnější suroviny pro výrobu hnojiv, protože náklady na její dotační program výrazně vzrostly. Dotace na hnojiva se v příštím fiskálním roce, který začne v dubnu, zvýší nejméně o 200 miliard až 300 miliard rupií (59,4 miliardy až 89 miliard Kč) ze současných odhadovaných 1,05 bilionu rupií, uvedli úředníci. Pokud tak bude moci země získat levnější hnojiva z Ruska, podle jednoho z úředníků tuto možnost využije, protože to pomůže zmírnit některé fiskální obavy.