Emigranti přijeli na návštěvu, kvůli stannému právu nemohou Ukrajinu opustit

Přijeli na návštěvu své domovské země, ale nedobrovolně v ní musí zůstat. Zavinila to ruská invaze do země a především stanné právo, které na Ukrajině momentálně platí. Emigranti by odcestovali, ale museli by se nejprve prokázat potvrzujícím razítkem. To se ale vzhledem k nefungujícím úřadům jen velmi těžko shání.