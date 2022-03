Mezi uprchlíky jsou i dospělí muži, kteří až na výjimky z Ukrajiny nesmějí

Na záběrech z asistenčních center pro uprchlíky z Ukrajiny to nelze přehlédnout. Mezi žadateli o takzvané vízum strpění jsou i dospělí muži. Na Ukrajině přitom platí kvůli agresi Ruska všeobecná mobilizace pro muže ve věku 18 až 60 let. Češi to ale při rozhodování o vízech neřeší a Ukrajina je o to ani nežádá. Z všeobecné mobilizace pro Ukrajince platí výjimky.