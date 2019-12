USA nás tlačí do války, sbratřeme se s Ruskem, otočil Zelenského oligarcha

Ve válce na východě Ukrajiny zahynulo za posledních pět let přes 13 000 lidí. Prozápadní vláda v Kyjevě i NATO viní Rusko z podpory separatistů, Moskva to popírá. Netají nicméně svou nelibost nad sbližováním Ukrajiny s Evropskou unií a NATO.

Kolomojskij sehrál klíčovou úlohu v odražení separatistů v roce 2014 – na vytvoření a vyzbrojení své vlastní armády dal miliony dolarů. Sám se stal gubernátorem Dněpropetrovské oblasti u frontové linie. Svým židovským původem pomáhal znevěrohodnit kremelskou propagandu, která spojovala prozápadní ukrajinské politiky s neonacismem.

Nyní Kolomojskij obrátil v nezvykle otevřeném rozhovoru s americkým deníkem The New York Times (NYT), s nímž hovořil ve svých kancelářích v Kyjevě. „Tak jako tak jsou silnější. Musíme zlepšit naše vztahy,“ řekl o Rusku. „Lidé chtějí mír, dobrý život, nechtějí válčit. A vy – Amerika – nás tlačíte do války a ani nám na ní nedáváte peníze,“ dodal.

Zřejmě tím narážel na zadržení americké vojenské pomoci Ukrajině ve výši 250 milionů dolarů (šest miliard Kč). Média v srpnu oznámila, že šéf Bílého domu Donald Trump nechce pomoc uvolnit. O Kyjev se podle něj měly postarat evropské země.

Následně média přišla s tím, že Trump pomoc podmínil protislužbou, která by mu usnadnila znovuzvolení. Kyjev měl prohlásit, že vyšetřuje syna Trumpova možného vyzyvatele Joea Bidena.



V září USA pomoc uvolnily. To už skandál nabíral na obrátkách a americký Kongres začal Trumpa vyšetřovat. Toto řízení běží dodnes a může teoreticky vyústit až v prezidentovo odvolání.

„Peníze pomohou zapomenout prolitou krev“

Podle Kolomojského se stalo jasným, že EU ani NATO nikdy Ukrajinu nepřijmou. Kyjev se s tím má prý smířit a nesnažit se o členství v západních strukturách. Tím spíš, že se v Moskvě nabízí alternativní partner. „Nemá smysl ztrácet čas prázdnými řečmi (se Západem), zatímco Rusko by nás rádo vzalo do nového Varšavského paktu,“ prohlásil.

Kreml usiluje o utužení svazků s postsovětskými zeměmi, o oživení bývalé Varšavské smlouvy ale oficiálně nehovoří. Kolomojskij tak možná sousloví použil obrazně. Vyloučit nicméně nelze ani variantu, že má nějaké informace ze zákulisí.

Kolomojskij americkým novinářům vmetl, že Washington zneužívá Ukrajinu ve snaze oslabit svého geopolitického rivala Rusko. „Válka proti Rusku do posledního Ukrajince,“ udeřil.

Kolomojskij věří, že společenské jizvy ze střetu na východě Ukrajiny lze rychle zahojit. „Dejme tomu pět, deset let a krev bude zapomenuta,“ tvrdí. „Objektivně popisuji, co vidím a kam věci směřují,“ doplnil.

Kromě údajně malé finanční pomoci vyčetl Západu i to, že nedostatečně otevřel své trhy pro ukrajinský vývoz. Dodal, že zlepšení vztahů s Ruskem je nezbytné pro „ekonomické přežití“ Ukrajiny.

Kolomojskij pohrozil, že Ukrajina může ruskými financemi nahradit půjčky ze Západem ovládaného Mezinárodního měnového fondu (MMF). „Vezmeme od Rusů 100 miliard dolarů. Myslím, že by nám je dnes rádi dali,“ uvedl. „Jaký je nejrychlejší způsob, jak vyřešit problémy a obnovit vztah? Pouze peníze,“ míní.

„Nejsem monstrum, ale mohu se jím stát“

NYT upozornil, že oligarchův veletoč může mít velmi osobní důvod. Kolomojskij deníku sdělil, že se domnívá, že jeho obchodní aktivity vyšetřuje americká FBI. MMF zároveň tlačí na Kyjev, aby prováděl protikorupční a další opatření, která ohrožují leckdy pochybné ukrajinské podnikatele.

V roce 2016 za Zelenského předchůdce Petro Porošenka Ukrajina zestátnila a sanovala Kolomojského banku PrivatBank. Kolomojskij údajně zpronevěřil její peníze, což popírá. V roce 2017 nicméně utekl do Švýcarska a Izraele a do vlasti se vrátil až letos po vítězství Zelenského. Ten se ve své bývalé profesi komika proslavil na Kolomojského televizi.

Kolomojskij se snaží znovu dostat PrivatBank pod kontrolu, čemuž Západ nepřeje. „MMF údajně zadržuje finance pro Ukrajinu částečně kvůli obavám, že Zelenský nedělá dost, aby získal zpět prostředky, z jejichž krádeže z PrivatBank je Kolomojskij viněn,“ napsal NYT.

List zdůraznil, že ať už ho motivuje cokoliv, Kolomojského geopolitický obrat je nutné brát vážně. Na Ukrajině totiž platí za nejmocnějšího zákulisního hráče s velkým vlivem na Zelenského.

Olicharcha tuto svou charakteristiku odmítá, varoval ale, že si ji může osvojit. „Když si vezmu brýle a podívám se na sebe očima zbytku světa, vidím sebe jako monstrum, loutkovodiče, pána Zelenského, někoho, kdo vytváří apokalyptické plány,“ řekl, „Mohu z toho začít dělat skutečnost,“ doplnil.

Zelenský pokračuje ve snaze o sbližování se Západem, oproti Porošenkovi je ale k Rusku otevřenější. Koncem října nabídl schůzku šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi a to bez přítomnosti západních politiků. Prozradil to bývalý kazašský prezident Nursultan Nazarbajev, který prostředkuje mezi Kyjevem a Moskvou.

Ukrajinci protestovali proti Zelenského příslibu udělit autonomii územím ovládaným povstalci (video z 6.10.2019):