Ukrajinci přivazují zloděje ke sloupům. Budeme vás střílet, varují je města

Muž se staženými kalhotami oblepený vázací páskou ke sloupu či dvojice „naháčů“ s modrými nápisy na těle označujícími je za zloděje. Takové fotky trestů těch, co během válečného běsnění loupí v opuštěných domech, se objevují na sociálních sítích.

Sdílí je i samotní policisté. „Zadržujeme takovou špínu,“ napsal zástupce vedoucího národní policie Oleksij Bilošitkyj s tím, že pachatelé zločinů budou souzeni s „veškerou přísností válečných zákonů“.

Олексій Білошицький Кому війна, а кому мати рідна… Мародери.



У той час, коли в країні оголошено воєнний стан, коли справжні патріоти стримують наступ ворога, коли ми, згуртовано з іншими службами, обороняємо 24/7, є ті, хто, користуючись такою складною ситуацією в державі, дозволяє собі промишляти мародерством.



Таких покидьків ми, як і небайдужі громадяни, затримуємо. Вони нестимуть відповідальність за всією суворістю законів воєнного часу.

„Jste hladoví, zmrzlí? Braňte stát, připojte se k organizacím, narukujte do obrany, dostanete jídlo a teplé oblečení a budete pracovat pro dobro země. Nebuďte lupiči,“ vyzval zástupce ty, kdo se plánují obohatit na úkor svých bližních.

Ukrajinští představitelé varují, že zloděje může čekat ještě přísnější trest. Kyjevský starosta Vitalij Kličko prohlásil, že budou „bez varování zneškodněni“ podle válečného práva.

„V některých městech dostali rozkaz zastřelit lupiče na místě,“ potvrdil ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii Vadym Prystajko. „Někteří lidé využívají (naší) velmi obtížné situace a my s nimi zacházíme vojenským způsobem.“

Podle činitelů státní správy se rabování dopouštějí především hladoví ruští vojáci. „Ruští vojáci mají hlad. Drancují nejen obchody s potravinami, ale pronikají už i do lidských domovů. Často se stává, že přijdou do domů a vyvedou obyvatele ven, kde je připraví o jídlo a oblečení,“ napsal náčelník krajské vojenské správy Sumské oblasti Dmytro Živitskaja.

Rusové mimo jiné vyloupili například obchod s second hand oblečením, aby se mohli převléct do civilního oblečení. „Myslíme si, že se takto chtějí vrátit do vlasti.“

Vysoce postavený americký bezpečnostní činitel řekl agentuře Reuters, že ruská armáda postupuje pomalu, protože čelí řadě logistických problémů, kvůli kterým se některé jednotky potýkají mimo jiné s nedostatkem jídla. Někteří vojáci se proto Ukrajincům vzdávají.