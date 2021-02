V USA jednají o nové straně. Republikáni zažívají po Trumpovi exodus členů

V Kalifornii se během tří týdnů následujících po protrumpovských protestech, které skončily proniknutím demonstrantů do Kapitolu, rozhodlo opustit stranu více než 33 tisíc registrovaných republikánů. V Pensylvánii jich minulý měsíc odešlo 12 tisíc a v Arizoně změnilo svou volební registraci více jak 10 tisíc lidí.



Celkem podle analýzy dat voličských záznamů listu The New York Times dalo straně vale skoro 140 tisíc republikánů z 25 států. Pro porovnání, Demokratickou stranu od začátku ledna opustilo asi 79 tisíc lidí.

Změna voličské příslušnosti po volbách není nic překvapivého – část voličů se přidává k vítězné straně a aktualizuje své volební preference. Některé státy též odstraňují ze záznamů neaktivní voliče, zesnulé voliče nebo ty, kteří se ze státu přestěhovali.

Podle analytiků je však současný odliv neobvyklý. „Pravděpodobně to svědčí o širším spodním proudu dalších lidí, kteří se podobně necítí být součástí Republikánské strany, ale zatím ještě nekontaktovali volební úředníky, aby jim řekli o možné změně stranické registrace,“ uvádí profesor politologie z Floridské univerzity Michael P. McDonald. „Je to pravděpodobně jen špička ledovce.“

McDonald se domnívá, že nyní se může jednoduše projevovat nespokojenost části voličů, kteří Trumpa odmítali už po jeho vítězství v prezidentských volbách 2016. Trumpovo zpochybňování výsledků listopadového hlasování, jež vyvrcholilo nevídaným „dobytím“ Kapitolu krajně pravicovými demonstranty, pro ně bylo poslední kapkou.

„Co se stalo ve (Washingtonu) D.C. zlomilo mé srdce,“ svěřuje se veterán Juan Nunez. „Hluboce to mnou otřáslo,“ říká dlouholetý volič republikánů, jenž se napříště hodlá identifikovat jako nezávislý. Totéž činí po odchodu ze strany většina republikánů.

Republikánští představitelé ale zatím nevnímají čísla odcházejících straníků jako příliš alarmující. „Relativně malé výkyvy v krátké době ve skupině více než sedmi milionů registrovaných voličů v Severní Karolíně nejsou nijak zvlášť znepokojující,“ prohlásil Tim Wigginton, ředitel komunikace pro Republikánskou stranu v tomto státě. Během tří týdnů od událostí v Kapitolu tam partaj opustilo 7 977 lidí, Wiggiton však nepochybuje, že republikáni si stát udrží.



Nová konzervativní strana

Několik desítek představitelů republikánů podle agentury Reuters už jednalo o možnosti, že by založili novou konzervativní středopravicovou stranu. Minulý pátek se na internetu debaty o „odpadlické“ straně zúčastnilo 150 lidí, kteří pracovali v Trumpově administrativě a v administrativách bývalých republikánských prezidentů Ronalda Reagana nebo George Bushe staršího a mladšího.



„Mezi principiálními republikány roste poptávka po něčem novém. Strana se utápí ve lžích a zjevně se z ní stala destruktivní síla. Je potřeba něco nového, ať to bude nezávisle fungující frakce, nebo nová strana. Současný stav je neudržitelný. Nemělo by to zahrnout jenom lidi z (protitrumpovského hnutí) Never Trump, ale spojit všechny, kdo jsou oddaní americké demokracii, pravdě a rozumu a kteří si přejí ztotožnit se s politickou formací, jež bude tyto principy hájit,“ napsal ve středu spoluorganizátor akce Evan McMullin, který působil v minulosti jako poradce republikánů a v roce 2016 kandidoval v prezidentských volbách.

Zrada republikánů

Podle stanice NPR ale někteří republikáni opustili stranu naopak proto, že neprojevovala dostatečnou oddanost Trumpovi. Stranické špičky obvinily exprezidenta, že svými výroky násilnou zteč Kapitolu podnítil.



„Rychle jsem si uvědomila, že už asi nikdy nebudu hlasovat pro jiného republikána. Zklamali Ameriku,“ tvrdí Cara Samantha Toneyová, 45letá matka tří dětí, která přešla k libertariánům.

Podle listu Wall Street Journal Trump koketoval s myšlenkou nové, „vlastenecké strany“, po diskuzi s lídrem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym ale od ideje alespoň na čas upustil. Podle průzkumu stanice CBS News by se 33 procent republikánských respondentů ke straně přidalo, dalších 37 procent by nad tím uvažovalo. Třicet procent respondentů by stranu nikdy neopustilo.