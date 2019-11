KOMENTÁŘ: Konflikt mezi Čínou a USA by byl horší než první světová válka

Temnému masivu opravdu radno se vyhnout; konflikt mezi USA a Čínou by totiž podle šestadevadesátiletého státníka mohl být nakonec horší než první světová válka. Podle Kissingera je ještě čas otočit se a sejít z předhůří do bezpečí doliny. Při pohledu do hongkongských ulic se však zdá, že dějiny nás táhnou opačným směrem, vstříc oněm temnotám.