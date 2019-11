KOMENTÁŘ: Spořit na penzi nebo investovat. Nebo obojí?

Penzijní systém a jeho reforma je stále diskutovaným tématem. Všichni víme, o co jde: současný průběžný důchodový systém vychází z principu, že lidé v produktivním věku ze svých daní platí důchody seniorů a očekávají, že jejich důchody zajistí budoucí generace. Funguje to, ovšem za předpokladu růstu populace.

A zde je jádro problému: populace naopak stárne a tím klesá i přísun prostředků do systému. Nezadržitelně se tak blížíme ke stavu, kdy ve státní kase na důchody prostě nebude dost. Ani posouvání věku odchodu do důchodu a další spíše kosmetické změny parametrů nic neřeší. Reforma je nevyhnutelná, ale zároveň velmi nepopulárním tématem, a tak se do ní nikdo nehrne. A tak nám občanům nezbývá nic jiného, než vzít svoji penzi do vlastních rukou, a to čím dříve, tím lépe.

Naspořte si na stáří

Prvním krokem bývá založení důchodového spoření. Doplňkové penzijní spoření odstartovalo v roce 2013 a nahradilo penzijní připojištění v rámci druhého pilíře. Staré penzijní fondy změnily jméno na fondy transformované a jejich účastníci dostali nabídku přestupu do nově vniklých účastnických fondů.

Ne všichni jí využili navzdory tomu, že nové fondy jsou mnohem flexibilnější. Umožňují totiž zvolit si, do čeho budou peníze investovány, a to v několika variantách investičních strategií – konzervativní, vyvážené a dynamické.

Transformované fondy investují výhradně konzervativně – ze zákona totiž garantují každoročně nezáporný výnos. Výsledný výnos je tak sice kladný, ale nejčastěji nepokryje ani inflaci.



V dynamické formě jsou výnosy výrazně vyšší, samozřejmě jsou vykoupené vyšším rizikem krátkodobých ztrát, které ovšem dlouhodobý horizont vykompenzuje. Není to nicméně pro každého investora. Je třeba být připraven i na krátkodobé ztráty a nepropadat panice. Komu toto riziko nevyhovuje, může zvolit konzervativní či vyváženou investiční strategii.

Fakta Na penzi si ke konci 3. čtvrtletí spořilo ve III. pilíři celkem 4 445 245 lidí, tj. o 8 237 více než na konci roku 2018. V doplňkovém penzijním spoření si od začátku letošního sjednalo smlouvu 132 485 lidí a počet střadatelů vzrostl na 1 099 467. V doplňkovém penzijním spoření si Češi v průměru spoří 782 korun a zaměstnavatelé přispívají v průměru 887 korun.

V penzijním připojištění je průměrný vklad střadatele 688 korun a zaměstnavatele 824 korun.

Fondy penzijních společností bez výjimky byly za tři čtvrtletí letošního roku ziskové.

Účastnické fondy vytvořily celkem 2,393 mld. Kč zisku a transformované fondy 4,091 mld. Kč.

Zdroj: Asociace penzijních společností

Podílové fondy – první krok k investování

Pokud se ke své penzi stavíte opravdu zodpovědně, pravděpodobně přijde chvíle, kdy už vám nestačí odkládat měsíčně pár stovek na penzijní spoření. Co dál? Oblíbeným a rozšířeným nástrojem jsou podílové fondy. Na rozdíl od penzijního spoření se už jedná o investování, které je navíc vhodné pro každého investora – začátečníka. Je dostupné a jednoduché a lze tak investovat prakticky do čehokoli: od dluhopisů přes akcie až po nemovitosti. Stačí pár stovek měsíčně, potřebné know-how zajišťuje profesionální portfolio manažer, který fond řídí.



Richard Siuda Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Od roku 2001 působí ve polečnosti Conseq Investment Management, kde se vypracoval na pozici ředitele externího prodeje a člena představenstva.

V roce 2012 byl zvolen i členem představenstva nově vzniklé Conseq penzijní společnosti.

Specializuje se mimo jiné na investiční produkty a doplňkové penzijní spoření.

Fond je vlastně soubor majetku velkého počtu podílníků a jeho správcem je investiční společnost, která pro podílníky nakupuje na finančním trhu cenné papíry. Velkou výhodou je automatická diverzifikace výsledného portfolia, jakou by si drobný investor sám z jednotlivých akcií poskládat nedokázal.



Stejně jako u penzijního spoření investor rozhoduje o investiční strategii. Platí přitom, že čím delší investiční horizont, tím dynamičtější investici si může vybrat, protože i když bude po nějaký čas hodnota investice klesat, následný růst ztráty vymaže. Pokud má investice opravdu sloužit k zajištění na důchod, nabízí trh i program životního cyklu, který bude jeho investici s ubíhajícím časem postupně „zkonzervativňovat“. To znamená, že s blížícím se důchodem investuje do konzervativnějších instrumentů a nehrozí tak, že dojde těsně před odchodem do důchodu k výraznějším ztrátám, které by se nestačily dorovnat.

Současné investiční fondy jsou velmi bezpečnou investicí. Majetek podílníků je oddělený od majetku investiční společnosti, a pokud by investiční společnost zkrachovala, její fondy by převzal jiný správce a podílníci by o své peníze nepřišli.

Takže jak, spořit nebo investovat?

Ideálně obojí. Pokud vám měsíčně zůstane dostatek disponibilních prostředků, rozložte je do obou variant a získejte z obou to nejlepší. Penzijní spoření nabízí státní podporu, daňové úlevy a minimální poplatky, podílové fondy vám zase nabízejí širší výběr (pokud chcete, můžete si např. vybírat fondy na určité regiony či sektory) a zároveň jsou výrazně likvidnější (můžete kdykoliv vybírat i jen část portfolia).

Základem je začít včas, investovat pravidelně, a také investorská disciplína. Spolehněte se na portfolio manažery, vědí, co dělají. Krátkodobým poklesům se nevyhnete, důležité je zachovat pevné nervy a při prvních náznacích poklesu nepanikařit, nerušit, neprodávat. Dlouhodobý investiční horizont poklesy vykompenzuje a odvděčí se vám vyššími výnosy.