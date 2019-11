KOMENTÁŘ: Erdogan dojí východní i západní kozu jednou rukou

Když turecký prezident Erdogan dorazil na státní návštěvu do Bílého domu, mohl si již předem gratulovat. Dlouhá léta udržované pravidlo, že podmínkou takové návštěvy je to, aby už byly všechny sporné otázky vašeho státu s USA předem domluveny, bylo porušeno. Za přítomnost představitele cizí země v Oválné pracovně Spojené státy tradičně získávaly výraznou protihodnotu a navštěvující politik býval odkázán na to, aby svoji fotografii patřičným způsobem vydražil na svém domácím politickém trhu.