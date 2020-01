Greta se na Twitteru přejmenovala. Kvůli soutěžící, která ji neznala

„Kniha z roku 2019 nazvaná Nikdo není příliš malý na to, aby něco změnil (No One is Too Small To Make A Difference) je kolekcí projevů švédské klimatické aktivistky. Jaké je její jméno?“, zeptal se moderátor populární britské soutěže Celebrity Mastermind John Humphrys britské seriálové herečky Amandy Hendersonové.

Ačkoliv odpověď byla zcela jasně Greta Thunbergová, Hendersonová očividně vůbec netušila, o koho se jedná. Chvíli zmateně kroutila hlavou, aby poté vyhrkla jméno „Sharon“.

Záznam ze soutěže se ihned stal virální událostí, který nasbíral několik milionů shlédnutí.

Dostal se i k samotné Thunbergové, která na něj v pátek reagovala změnou svého jména na svém twitterovém profilu.

Pokud internetový uživatel si do vyhledávače zadá slovní spojení „greta thunberg twitter“, Google mu nabídne „Sharon (@GretaThunberg)“. Při rozkliknutí samotného twitterového účtu aktivistky se ale změněné jméno už v titulku stránky neobjevuje.



Thunbergová v pátek též změnila údaje o svém věku, protože v ten samý den slavila narozeniny. Narozeniny oslavila stávkou před budovou parlamentu ve Stockholmu. Thunbergové je nyní 17 let.



Twitterové přestřelky

Aktivistka ráda mění údaje na svém Twitteru v případech, kdy ji světoví státníci kritizují. Např. brazilský prezident Jair Bolsonaro ji nazval spratkem poté, co kritizovala zacházení s indiány v jeho zemi. Thunbergová ihned na svém profilu napsala, že je „pirralha“, portugalsky spratek.

Sociální sítě si zvláště všímají jejich přestřelek s jiným známým uživatelem Twitteru, americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten jí po jejím loňském vítězstvím v každoroční anketě magazínu Time o osobnost roku poradil, ať se naučí zvládat svůj vztek a jde do kina na nějaký starý dobrý klasický film. „Klid, Greto, klid,“ napsal americký prezident.

Thunbergová jej poslechla. „Teenager, který pracuje na zvládání vzteku. Momentálně sleduji starý dobrý film,“ reagovala na svém Twitteru.



Není to poprvé, kdy se Trump pustil do švédské aktivistky. Poté, co se zúčastnila summitu OSN v New Yorku, kde pronesla před světovými státníky velmi ostrou řeč, ji Trump nazval „šťastnou mladou dívkou, která se těší na zářnou a skvělou budoucnost“.

Trump se summitu sám zúčastnil. Sociální uživatele zaujalo video a fotky „pohledu smrti“, který aktivistka věnovala procházejícímu prezidentovi.



Americký prezident sám získal ocenění osobnost roku časopisu Time v roce 2016. Mezi oceněnými je i jiný významný kritik Thunbergové, ruský prezident Vladimir Putin, který o ní prohlásil, že je „sice milá a upřímná, ale špatně informovaná a zmanipulovaná dívka“. Putin získal ocenění v roce 2007.