Boj za klima zbavil Gretu depresí, řekl její otec. Kvůli ní se stal veganem

„Je šťastná. Tancuje, hodně se směje,“ řekl Thunberg pro BBC. Právě v britské rozhlasové stanici BBC se Thunbergová na tři hodiny stala hostující editorkou. Zařadila například rozhovor se šéfem britské centrální banky Markem Carneym nebo přírodovědcem Davidem Attenboroughem.

Rozhlasová stanice poté rovněž pořídila rozhovor se samotnou šestnáctiletou aktivistkou a jejím otcem Svantem Thunbergem.

Ten v rozhovoru uvedl, že nedokáže popsat, jakou to pro jejich rodinu znamenalo změnu. Přesto se bojí nenávisti, které musí jeho dcera čelit.

„Vidím, že Greta je šťastná, že to může dělat. Viděl jsem ji, jaká byla předtím. Myslím tím to, že s nikým nepromluvila. Mohla jíst jen doma. Nyní je jako všichni ostatní. Není obyčejná, je speciální a slavná. Ale pro mě je nyní jako ostatní děti,“ popsal.



Z deprese ji dostaly stávky a ekologický aktivismus

Předtím, než Greta začala pořádat před švédským parlamentem stávky, trpěla podle svého otce několik let depresemi. Ve dvanácti letech jí navíc lékaři diagnostikovali Aspergerův syndrom.

Odmítala jíst a chodit do školy. Svante Thunberg se tedy rozhodl trávit více času s ní i její mladší sestrou Beatou. I její matka, operní pěvkyně Malene Ernmanová zrušila svoje angažmá, aby také byla více s rodinou.

V té době také začali více mluvit o proměnách klimatu, což Gretu velmi zaujalo. Radovala se z toho, když se její otec rozhodl být veganem a matka kvůli uhlíkové stopě přestala létat letadlem.



Dělal jsem to, abych zachránil svou dceru

Později otec rovněž doprovodil dceru Gretu na klimatický summit OSN v USA, kam pluli na jachtě, protože Thunbergová odmítla letět letadlem.

„Přestože jsem věděl, že je správné všechny tyhle věci dělat, dělal jsem je, abych zachránil svou dceru, ne klima,“ přiznal se nicméně v rozhovoru.



Přestože uznává, že právě díky aktivismu je jeho dcera šťastná, obává se nenávisti a útoků, kterým musí čelit. A to ze strany lidí, kteří nechtějí svůj životní styl měnit. Uznal však, že se s nenávistí Greta vyrovnává velmi dobře.

„Upřímně nechápu, jak to dělá, ale většinou se tomu směje. Připadá jí to směšné,“ řekl. Sám ale z dění okolo své dcery cítí tlak a doufá, že už to v budoucnu nebude pro rodinu tak hektické. Dodal, že Greta brzy oslaví 17. narozeniny a nebude potřebovat jeho doprovod.

„Když mě potřebovat bude, pokusím se to splnit, ale myslím, že bude nezávislejší, což je skvělé,“ uzavřel Svante Thunberg.

V pořadu BBC rovněž na přání Thunbergové promluvil známý přírodovědec David Attenborough, který řekl, že Greta dosáhla věcí, na kterých jiní 20 let pracovali a v nichž selhali.

Greta Thunbergová byla letos nominována na Nobelovu cenu za mír, když se její páteční stávky za klima rozšířily po celém světě. Nakonec ji ale nedostala, což velkou část jejích fanoušků rozladilo.