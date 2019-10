Thunbergová je podle Putina zmanipulovaná. Ruská média ji přirovnala k IS

„Nikdo Gretě nevysvětlil, že současný svět je složitý a různorodý, rychle se rozvíjí a lidé v Africe nebo v mnoha asijských zemích chtějí žít na stejné úrovni blahobytu jako ve Švédsku. Ale jak to udělat? Přinutit je k tomu, aby využívali sluneční energii, které je dnes v Africe dostatek? Vysvětlil jí někdo, kolik to stojí?“ tázal se Putin na fóru nazvaném Ruský energetický týden.



Prezident v této souvislosti poznamenal, že je v pořádku, když děti a mládež věnují pozornost aktuálním problémům včetně těch, jež se týkají životního prostředí. „Ale když děti a mládež někdo využívá pro své zájmy, je to třeba odsoudit. A to tím spíš, pokud na tom někdo chce vydělávat,“ zdůraznil šéf Kremlu. Kdo by za tím v případě Thunbergové podle něj mohl být, ale nenaznačil.

Profil Thunbergové v ruských médiích

Thunbergová je ze strany ruských médií často kritizována. Ruská televizní stanice RT mladou aktivistku obvinila z úmyslného šíření strachu, zatímco ruská státní zpravodajská agentura RIA Novosti ji nazvala „chodícím hypertextovým odkazem bez jakékoliv vlastní podstaty, který pouze přenáší to téma, které je dnes oblíbené“.

Nejostřeji se však do Thunbergové pustil moskevskou městskou radou provozovaný týdeník Argumenty i Fakty (Argumenty a Fakta). „Její boj za životní prostředí má ten samý vztah k skutečným problémům země jako teroristé ISIS (Islámského státu)... k skutečnému islámu,“ napsal týdeník ve své online sekci.

Týdeník též podpořil v Rusku rozšířenou konspirační teorii, že Thunbergová je financována a podporována nadací Open Society Foundations amerického finančníka George Sorose. Podle něj jachta, kterou se Thunbergová vydala do New Yorku, byla „postavena na příkaz jednoho z reprezentantů Rothschildovského klanu.“ V konspiračních teoriích je klan finančníků židovského původu považován za skryté vládce světa.

Pozvánka pro aktivistku

Greta Thunbergová má však v Rusku i své zastánce. Čtyřiadvacetiletý zákonodárce Vasilij Vlasov, člen Výboru pro přírodní zdroje Státní dumy, například pozval Thunbergovou, aby v ruském parlamentu vystoupila.



„Jsem si vědom obav, které mají mladí lidé v Rusku ohledně záležitostí globálního životního prostředí a jak obtížné může být pro dospělé politiky, aby přišli s kompromisem dokonce v takto životně důležitých otázkách,“ napsal Vlasov v oficiálním dopisu Thunbergové.

„My, jako zástupci mladé generace, bychom neměli mlčet, pokud jde o naši budoucnost, a nedovolíme, abychom byli odsouzeni k zániku,“ napsal nejmladší ruský poslanec v dopise, který předal švédskému velvyslanectví v Rusku. Úryvky z dopisu zveřejnila ruská agentura RIA Novosti.

Kritika Thunbergové od světových státníků

Šestnáctiletá švédská aktivistka už rok kritizuje politické vůdce v celém světě za nečinnost v boji proti změnám klimatu způsobeným lidskou činností. Obzvláště emotivní bylo její vystoupení na klimatickém summitu 23. září, kdy ostře kritizovala politiky za nečinnost a vyzvala je ke konkrétním činům v boji s klimatickými změnami.



„Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství,“ prohlásila tehdy mimo jiné třesoucím se hlasem Thunbergová.

I toto její vystoupení vyvolalo velkou pozornost, nicméně řadě státníků, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vadil „tón, agresivita, hysterie“ projevu. Americký prezident Donald Trump na něj reagoval na Twitteru jízlivým komentářem.