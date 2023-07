Texas natáhl na Rio Grande bariéru proti migrantům. Biden žaluje guvernéra

Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo texaského guvernéra Grega Abbotta kvůli bariéře z bójí umístěné do řeky Rio Grande na hranici s Mexikem. Abbot prohlásil, že je připraven jít k soudu. Migranty směřující do USA je podle něj potřeba od vstupu do řeky odradit. Po odstranění bariéry na americké straně volá i Mexiko.