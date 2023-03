Dav migrantů zastavil až ostnatý drát. Nechají vás projít do USA, slibovali jim

Na videu, které zveřejnil El País, je vidět, jak se dav migrantů valí přes hraniční brány. Někteří při tom měli na ramenou malé děti. Na dalším záběru jsou vidět plačící ženy u ostnatého drátu, které pohraničníkům zoufale popisují svou situaci a zdůrazňují, že jsou z Venezuely.

Tato jihoamerická země se už dlouho potýká s ekonomickou krizí a vládne tam autoritářská vláda, která potlačuje opozici a své kritiky zavírá do vězení. „Chceme pracovat, pomoci svým rodinám a zajistit lepší budoucnost pro naše děti,“ řekla v slzách mladá žena z Venezuely.

Migranti si před ostnatým drátem také stěžovali na mobilní aplikaci, kterou americká vláda zavedla letos v lednu a jejímž prostřednictvím si mají žadatelé o azyl domlouvat schůzky s migračními úředníky. Aplikace podle nich nefunguje. Zájem je tak veliký, že je přetížená, napsala AP.

Zatím není jasné, co incident na hranici způsobilo. Podle pracovníka Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Camila Cruze, který pracuje ve městě Ciudad Juárez, mohla být důvodem falešná zpráva, že pohraničníci nechají migranty hromadně projít, zejména pak ty s dětmi.

Cruz řekl, že by to nebylo poprvé, co poplašná zpráva způsobila takový chaos. Asi před měsícem podle něj kolovala informace, že na americké straně hranice budou autobusy, které běžence odvezou do Kanady. Nebyla to pravda. „Nejhorší ale je, že migranti často kvůli takové zprávě, která jim dává naději, opustí své dočasné ubytování, ale když se pak do něj vrátí, už tam pro ně není místo.