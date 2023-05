Snad nás Turci pustí do NATO, doufají Švédi s novým zákonem proti terorismu

Ve Švédsku tento týden vstoupí v platnost nový protiteroristický zákon, který by měl přesvědčit Turecko k tomu, aby umožnilo vstup Švédů do NATO v příštích týdnech. Ve středu to řekl švédský ministr zahraničí Tobias Billström. Podle norské šéfky diplomacie Anniken Huitfeldtové by se Švédsko mělo stát členem Aliance ještě před červencovým summitem ve Vilniusu.