Česká pošta nám nedoručuje volební lístky, čílí se Slováci. Nesmysl, říká pošta

„Osobní zkušenost více lidí nasvědčuje tomu, že se Česká pošta dopouští systémové chyby při informování adresátů. Nezasílá jim e-maily, nepokouší se doručit zásilky a nenechává ve schránkách oznámení o uložení zásilky,“ tvrdí předseda organizace Srdcom doma Samuel Zubo.

Sdružení, které mezi Slováky v Česku propaguje možnost korespondenčních voleb, proto na Facebooku slovenské voliče upozorňuje, že jejich volební lístek může už dávno ležet na poště. A žádá lepší služby. „Nevím, proč vám nedávají oznámení do schránek, máme tu takovou hromadu nevyzvednutých obálek. Napište stížnost. Už je toho moc,“ komentovala prý situaci poštovní úřednice.

Organizace proto Slováky nabádá, aby byli proaktivní a jen kvůli liknavosti České pošty nenechali svůj hlas propadnout. Pro iDNES.cz Zubo řekl, že zveřejněná výzva vychází z jeho osobní zkušenosti z úterý, kdy mu zmíněná úřednice na poště v pražské Švehlově ulici rovnou vytiskla formulář pro stížnost. „Očividně se jim to tam stává často,“ popisuje.

Podle svých slov má informace o stejné situaci i na dalších pražských pobočkách. Konkrétně uvádí Sokolovskou na Palmovce a hlavní poštu v Jindřišské ulici. Tu zmiňuje komentář přímo pod zveřejněným příspěvkem na Facebooku.

Zubo také redakci ve středu řekl, že se obrátil na Českou poštu, ale nedostal odpověď. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík to však popírá. „Informace nám poslal pan Zubo včera (ve čtvrtek) a odpověď dostane poté, co budeme mít k dispozici relevantní data. O nekomunikaci nemůže být řeč. Netuším, z čeho pan Zubo ve svých prohlášeních vychází,“ napsal redakci.

POZOR zahraničníci v ČR!

Ak dlho nedostávate obálku z MV SR,

môže to byť preto, že leží na pošte!



Áno, aj keď ste nedostali oznámenie do schránky!

Konkrétní počty problematických zásilek Zubo nemá, jen jemu se však údajně ozvaly už nejméně dvě desítky lidí s tím, že se jejich obálka vrátila zpět na slovenské ministerstvo vnitra coby nedoručená. „Mohou si požádat o opětovné zaslání do České republiky, to není problém. Ale v tomto termínu už si ji třeba nemusí stihnout vyzvednout nebo se jim nebude hodit termín doručení,“ upozorňuje šéf Srdcom doma.

Předčasné volby se na Slovensku konají 30. září, přičemž voliči žijící v zahraničí se mohli registrovat do 9. srpna. O svůj volební lístek se přihlásilo historicky nejvíc Slováků, celkem 72 993. Žádosti přišly ze 131 zemí světa. „A z Česka jich bylo na 29 tisíc, to je obrovské číslo a mohlo by to ve svém důsledku i ovlivnit volby,“ míní Zubo.

Problémy nejsou, říká pošta i slovenský úřad

Ředitelka odboru voleb, referenda a politických stran na slovenském ministerstvu vnitra Eva Chmelová však takový pohled nesdílí. „Obálky se vracejí nejen z Česka. Vrátilo se nám asi 2,5 tisíce zásilek z různých zemí a z různých důvodů. Nemáme k tomu evidenci ani statistiku a ani to momentálně neřešíme, protože to pro nás není podstatné,“ uvádí a vysvětluje, že problém může vzniknout nejen na straně pošty, ale i samotného voliče.

Nejvíc obálek se tak podle ní vrací jen proto, že v Čechách žije nejvíc slovenských voličů. „Mnohé obálky se ze začátku vrátily – jak mi sami voliči říkali – protože nečekali, že jim to zašleme tak rychle,“ usmívá se.

„Někdo mi řekne, že právě nebude doma, že se vrátí až jindy, že si to nechal poslat svému bratrovi a že tomu to pošta nevydá. Nesvalila bych to na jednu věc, vždy je to souhrn různých věcí. Jeden volič mi třeba napsal, že máme špatné návratné obálky a v Texasu je nepřijímají, protože je na nich něco napsané modře. Důležité je, že pokud se zásilka vrátí, volič může požádat o opakované zaslání,“ zdůrazňuje.

Člověk, který zjistí, že už obálka putuje na Slovensko, podle ní v tu chvíli nemusí nic aktivně řešit. „Poté, co se obálka vrátí na ministerstvo coby nedoručená, my ji naskenujeme a volič dostane informaci do mailu. Pak může požádat o opakované zaslání. A v této souvislosti si může změnit i doručovací adresu, pokud například předtím zapomněl něco správně uvést,“ pokračuje.

Dopis je vždy posílán jako doporučený, ovšem nikoliv do vlastních rukou. Náklady navíc nese resort vnitra. Ředitelka volebního odboru však upozorňuje, že voliči mohou o svůj volební lístek opětovně požádat nejpozději deset dní před volbami. A je na místě počítat s rizikem, že už se obálka „nemusí stihnout otočit“, obzvlášť pokud cestuje do nějaké vzdálenější destinace.

Mluvčí pošty také zdůrazňuje, že se slovenskými obálkami v Česku žádný problém není. „Na poštách se obálky nehromadí, jsou standardně ukládány, pokud není adresát zastižen na své adrese, která je uvedena na obálce. Zásilky jsou pak vydávány na poštách. Od 1. července do 24. srpna jsme vydali, ať už na adrese, nebo na poště, celkem 22 112 těchto obálek. Další, jak budou průběžně převzaty do přepravy České pošty, adresátům doručíme.“

„Pokud je adresát nezastižen, dostane avízo o uložení zásilky do své schránky,“ pokračuje s tím, že pokud avízo chybí, jde o chybu konkrétního doručovatele. „V případě pana Zuba provedeme šetření jak na pobočce, tak na dodejně, která zásilku doručovala. Nejedná se o systémový problém,“ dodává Vitík, podle nějž mnozí Slováci nechali zařizování volebního lístku na poslední chvíli.