Na jihu Čech chybí doručovatelé, lidé čekají na poštu i několik týdnů

Před pobočkou České pošty v Křemži na Českokrumlovsku se střídá jedno auto za druhým. Zachmuření lidé natahují frontu k přepážce, která se vine už od vchodových dveří.

V městysu už několik týdnů nefunguje doručovací služba. Lidé i radnice jsou zoufalí, čekají důležité obsílky. Nevědí, co mají dělat, a zahlcují pracovnice pošty dotazy.

Situace v Křemži však není ojedinělá. Obdobné problémy řeší také na dalších místech v kraji. „Na poště musí mít obrovský zmatek. Lidé tu čekají na faktury, složenky i soudní obsílky. Bojí se, že nestihnou včas zaplatit nebo zmeškají zákonnou lhůtu na odvolání. Já mám zaplatit nájem z nemovitosti a na složenku čekám už několik týdnů. Nikdo nám neřekl, kde naše pošta je ani kdy nebo jestli vůbec dorazí,“ okomentoval Josef Schluma.

Problémy podle starosty Josefa Troupa začaly nesmyslnými personálními změnami při reorganizaci České pošty od 1. července. Kvůli špatným pracovním podmínkám skončily obě dvě místní doručovatelky a poště se dodnes nepodařilo zajistit náhradu.

„Občas se objeví doručovatelky z Budějovic, které to tu ale vůbec neznají. Nestíhají tak poštu roznášet a služba dál nefunguje. Náš obecní časopis dokonce roznesly do Holubova, který už ale pod náš obecní úřad nespadá. Je to strašný zmatek,“ sdělil Troup.

Doplnil, že na radnici chodí naštvaní lidé, kteří čekají na své zásilky, a obviňují úředníky z nečinnosti. „Volal mi jeden pán z pečovatelského domu, kde je se svou manželkou, že jim nepřišel příspěvek na nemohoucnost, bez kterého se neobejdou,“ uvedl Troup.

Vedení městysu začalo věc řešit s Českou poštou, která slibuje brzkou nápravu. Ke slibům jsou však v Křemži spíše skeptičtí. „Narychlo se snaží vyřešit personální problém, který si způsobili sami. Je vidět, že to neměli předem pořádně promyšlené,“ myslí si starosta.

Na výpadky doručovací služby upozorňují například i v nedalekých obcích Holubov či Vrábče. „Doručování úplně selhalo, několik týdnů jsme byli bez pošty. Teď tu byly doručovatelky až ze Strakonic. Vůbec se tu ale nevyznaly a nestihly nic roznést,“ přiblížil starosta Holubova Roman Kudláček. Stejně jako v Křemži tam začaly potíže se začátkem července a uzavřením některých poboček.

Místní mají další obavy

Vedení České pošty však souvislost mezi výpadkem služby a rušením poboček odmítá. „Problematické situace na jihu Čech jsme si vědomi. Zapříčinily ji personální problémy a období dovolených. Absenci doručovatelů se snažíme vykrývat výpomocí brigádníků, případně pracovníků z administrativy. S reorganizací pošty ale výpadek nesouvisí. Ta se týkala pouze rušení poboček, což je jiná část firmy, než která zajišťuje doručování,“ uvedl za Českou poštu mluvčí Matyáš Vitík.

Také upozornil, že na situaci v kraji nemohlo mít přímo vliv ani avizované snížení počtu listovních doručovatelů. S tím Česká pošta začala teprve ve čtvrtek, a tak se zatím nemohlo promítnout.

Plánované snižování stavů však u obyvatel v dotčených obcích ještě zvyšuje obavy. „Už teď to nestíhají. Co se stane, až propustí dalších pět set doručovatelů,“ zeptala se Růžena Kalkušová z Vrábče u Českých Budějovic, kde už poštu nedostávají déle než měsíc.

„Naštěstí si všechny účty a poplatky vyřizuji přes internet, ale je tu mnoho lidí, kteří se kvůli zpoždění pošty obávají pokut a exekucí. Já si platím předplatné několika časopisů a ani jeden z nich mi už několik týdnů nepřišel. Musím si je tak kupovat sama a utrácím za to další peníze,“ popsala Kalkušová.

O případu v obci jako první informovala Jihočeská televize. Po její reportáži se zdálo, že se situace ve Vrábči zlepší. Dlouho to ale netrvalo. „Tři dny poté, co přijela natáčet televize a my si u obecního úřadu všichni postěžovali, jsme našli schránky přeplněné starou poštou. Od té doby už ale zase nic nechodí. Občas se tu pošťačka ukáže, ale většinou přinese dva týdny starý časopis,“ dodala Kalkušová.

15. května 2023

Do řešení situace se již zapojil i jihočeský hejtman Martin Kuba. Ten se ve středu 2. srpna sešel s ředitelem České Pošty Miroslavem Štěpánem, aby probrali možná řešení situace.

„Jsem rád, že vedení České pošty si je tohoto problému vědomo, činí všechny potřebné kroky k nápravě a věřím, že se uvedenou situaci podaří v krátké době vyřešit. S panem ředitelem jsme se navíc dohodli na spolupráci a dalším monitoringu situace s doručováním nejen v dotčených obcích,“ uvedl po schůzce hejtman kraje.

Česká pošta pro nespokojené zákazníky zřídila krizovou linku a stížnosti či reklamace se nyní snaží řešit individuálně.