Bratislava baštou liberálů? Jen těsně. Slovenské volební emoce vyprchaly

„Samozřejmě jdu volit. Koho? Progresivní Slovensko. Spojování společnosti, odbornost, program. Místopředseda Evropského parlamentu Šimečka je zárukou, že to bude mít úroveň,“ jmenuje své důvody jednatřicetiletý advokát Peter. Je přesvědčen, že liberálové dostanou 23 procent a pak už bude jen záležet na tom, zda budou mít s kým sestavit vládu.

Dodává, že výsledky zřejmě budou velmi těsné, ale zůstává optimistou. Všichni z jeho „bubliny“ prý volí Šimečkovo PS. Kdyby jen věděl, co odpovídají lidé po něm. Voliči této strany sice mezi respondenty v centru Bratislavy i na chodbách základní školy v městské části Nivy mírně převažují, doplňuje je však všehochuť velmi různorodých hlasů.

Zazní téměř všechny partaje včetně těch, jež neuměly dovládnout do konce mandátu a zemi přivedly k předčasným volbám. Expremiérovi Igoru Matovičovi, který v roce 2020 drtivě porazil Směr-SD Roberta Fica, stále věří třeba řidič Uberu Pavel. „Nebojí se oligarchů, někdo takový by v parlamentu měl být. Rozvázal ruce policii, zlepšil právní stát. Jestli vyhraje Fico, zase se tu usadí na osm let a my se můžeme všichni odstěhovat,“ říká trpce.

Na rozdíl od velké části Slováků si ani nemyslí, že je šéf OLaNO „blázen“. „Podívejte se, kdo to o něm říká. Fico a Sulík. Toho znám osobně a podle mě taky patří na psychiatrii,“ dodává s odkazem na šéfa někdejší koaliční strany Svoboda a Solidarita (SaS). I ta mimochodem v odpovědích zazní.

Účetní Jana přijela až z Velké Británie, aby ji mohla volit. Zatímco čeká frontu na místo za plentou, vypráví, že nejdůležitější je pro ni prosperující ekonomika země. „Od toho se pak odvíjí všechno ostatní,“ míní. Ekonomický růst byl neustále omílaný slogan právě pro „jedinou pravicovou stranu“ SaS.

„Saska“ do vlády vstupovala spolu s Matovičovým OLaNO, menší stranou Za lidi a partají Jsme rodina. Neustálé hádky a osobní spory však koalici rozložily natolik, že přišla o původní ústavní většinu a ke konci z ní zbylo jen torzo. „Byla to katastrofa. Chápu, že přišel covid a doba byla těžká, ale Matovič neměl odborníky, neměl koho poslat na ministerstva, jen lidi, co zvedali ruce v parlamentu. Fico je první v průzkumech jen kvůli němu,“ kritizuje Peter.

A učitel Ján s ním souhlasí. Na umělecké škole učí zvukovou dramaturgii a skladbu. Je mu čtyřiašedesát let, takže by si mohl užívat důchod. Ekonomická situace jej však nutí pracovat dál. „Fico by nemusel nic dělat a ty hlasy by stejně měl. Ostatní mu už dva roky dělají kampaň,“ glosuje výkon koalice. Sám přitom taky volí SaS, navzdory její účasti ve rozpadlé vládě.

Očekává, že volby dopadnou „špatně“, ale nevěří, že šéf Směru skutečně začne otáčet zahraniční politiku Slovenska směrem k Rusku, jak se mnozí s ohledem na jeho výroky obávají a občas zmiňují, že pokud Fico vyhraje, odstěhují se pryč. Třeba šestadvacetiletý servisní technik Patrik to podle svých slov i s přítelkyní zvažuje jako jednu z možností.

Na strach z návratu Fica mimo jiné vsadilo Šimečkovo Progresivní Slovensko. Voliče vábilo na slogan „zvolme budoucnost“. „Co je to budoucnost, když nemáme ani přítomnost?“ ptá se lehce naštvaně seniorka Marta. Z volební místnosti vyšla spolu se zhruba stejně starou Soňou. Obě ženy volily Směr, prý proto, že už chtějí mít klid od politiky. Stejně jako mnozí další tak narážejí na neustálý chaos, který přinesla Matovičova éra.

Marta nadává na mainstreamová média, protože podle ní vůbec nereflektují realitu. Tu si proto hledá na alternativních portálech. „Čtu mezi řádky,“ dodává. Ale nejsou to jen důchodci, kdo Směr volí. Ficovi se podařilo přesvědčit i jednadvacetiletého učitele ze základní umělecké školy Antona. „Politiku sleduji poslední tři roky a chtěl bych, aby se vrátila stabilita. I s tím, jak znám Slovensko, si myslím, že Směr je na to nejlepší,“ vysvětluje, zatímco jeho kamarádka prozradí jen to, že je pro ni důležité téma životního prostředí.

Podle Antona ve Směru „nejsou žádní blbci“ a v nynější složité geopolitické situaci je potřeba zvolit někoho, kdo má zkušenosti. „Mnoho mých kamarádů volí PS, ale s tím já nesouhlasím,“ pokračuje. „Kauzy Směru mi sice vadí, ale nikdo není čistý,“ poukazuje. Pomoc Ukrajině by zastavil a vadí mu rozpory v tom, jak se o válce od začátku mluví. „Nejdřív se strašilo, že Rusové dojdou až k nám, a pak si z nich zase dělali legraci, že jsou neschopní a nemají vybavení,“ přemítá.

Už během dopoledne odvolila třetina voličů jednoho z okrsků, které mají pod sebou komisaři na ZŠ Kulíškova. O volby tak zájem je, potvrzuje to i zdejší zapisovatelka Monika. Na přemýšlení o svých programových prioritách nemá energii. „Ve čtyři ráno jsem vstávala, celý den se volí a po desáté se budeme muset nejvíc soustředit. Vy v Česku to máte lepší, volby máte rozdělené na dva dny,“ posteskne si. To ještě nevěděla, že se volby prodlouží.

Navzdory účasti však oslovení Slováci volby příliš neprožívají a atmosféra v Bratislavě je spíš vlažná. Je znát, že je kdysi nadějné OLaNO zklamalo a dnes už jsou vůči slibům politických stran skeptičtější. Vždyť Matovič hlásal, že jeho vláda bude nejlepší v historii Slovenska. Voliči PS tak nejčastěji pragmaticky zmiňují proevropský program strany, která zatím nemá žádné skandály a může přinést mladistvější řešení jejich problémů.

„Fico už nemá co říct. Už ani nechtěl zpátky do politiky, pokoušel se o prezidentský post, ale nevyšlo mu to. A tak se teď chce už jen mstít,“ domnívá se šestatřicetiletá fyzioterapeutka Michaela. „Kam lidi dali rozum? Vždyť proti Ficovi jsme tady na náměstí SNP protestovali. Každý den chodím kolem pomníku (zavražděného novináře) Jána Kuciaka a vždy si na něj vzpomenu,“ nerozumí současné popularitě Směru ani šedesátiletá právnička Halina.

Vstala časně, šla volit a po cestě zpět se stavila do obchodu. „Lidé tam byli hodně proti PS, takže jsem skeptická. Velmi bych to Progresivnímu Slovensku i nám všem přála. Jsou čestní a naše paní prezidentka k nim předtím patřila, tu mám také ráda. Je mi líto, že už nechce znovu kandidovat, ale chápu ji. Útoků na její adresu bylo až příliš,“ uzavírá Halina. Kdo na Zuzanu Čaputovou útočil? Hlavně Fico a jeho příznivci.

Prezidentka už proto na možného staronového premiéra podala žalobu. On chce zase žalovat ji. I to je obraz dnešního Slovenska. Na vlnu povolebních protestů, ale ani oslav to však v Bratislavě nevypadá. Nějak to dopadne, nějak bude.