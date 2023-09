Opilá komise, úmrtí u urny. Kvůli potížím budou výsledky slovenských voleb později

Komplikace zastihla volební komisi také ve Fakultní nemocnici Louise Pasteura v Košicích. Někteří pacienti a zaměstnanci se dostavili s volebními lístky do předem určené místnosti, nakonec ale nehlasovali. Nemohli totiž odevzdat svůj hlas, protože nebyli předem zaregistrováni. Příslušná okrsková volební komise je však zaregistrovala a přijde za nimi později s přenosnou volební schránkou.

Problémy zaznamenávají i další volební místnosti napříč celým Slovenskem. V oravském Zuberci se o skandál tentokrát postaral člen a předseda volební komise u nichž bylo naměřeno větší požití alkoholu. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z oddělení komunikace a prevence Policejního prezidia SR. Dodala, že věc byla předána Okresní volební komisi v Námestově, která se jí bude zabývat.

V plánovaném termínu se neuzavře ani volební místnost v Bratislavě, můžou za to zdravotní potíže člena volební komise. Předseda proto vyhlásil uzavření až ve 22:40, to jest o 40 minut později než se původně uvádělo. Vyplývá to z vyjádření šéfa státní komise pro volby Ladislava Orosza.

Orosz novinářům řekl, že prodloužení hlasování má vliv i na trvání volebního moratoria. Během něho je zakázáno kromě jiného zveřejňovat výsledky volebních odhadů, které připravují slovenské televize.

Volební místnost bude otevřena déle i v Kostoľanech pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce, informuje web tvnoviny.sk. Sedmašedesátiletý muž odmítl vhodit volební lístek do správné urny.

Komise ho na to upozornila, což se mu nelíbilo a poškodil urnu na nepoužité hlasovací lístky. Volební doba zde byla přerušena od 11.50 do 12.15 hodin. Policie bude případ řešit jako přestupek.

Prodloužení hlasování ve volbách na Slovensku není neobvyklé. Například předchozí parlamentní volby z konce února 2020 celkově skončily až hodinu před půlnocí.