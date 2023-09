Mladí Slováci vyrazili zadarmo vlakem domů volit. Není nám to jedno, vzkazují

Praha, hlavní nádraží, kolem jedenácté dopoledne. Atmosféru Sherwoodu, jak se říká parku před nádražím s divokou pověstí, narušili v pátek den před slovenskými parlamentními volbami studenti.

Pobíhá zde několik desítek mladých lidí ve žlutých tričkách, to jsou organizátoři celé akce. Mají za úkol dát každému Slovákovi odznak, kterým se bude po dobu jízdy identifikovat a nikdo se neztratí.

Jeden z iniciátorů kampaně „Nestrať svoj hlas“ Marek Mach potvrzuje, že vlak je téměř naplněný. Cíl je jasný, dostat k volbám co nejvíce Slováků.

„Jde nám o to, aby nový parlament reprezentoval hlas co nejvíce lidí. Počet poslanců bude 150 bez ohledu na to, kolik lidí půjde volit. Rádi bychom apelovali také na ty, kteří mají volební místnost jen pár ulic od domu. Pojďte také volit,“ říká Mach na krátkém brífinku před odjezdem.

Matěj Nejedlý @NonedibleMatej Slovenští studenti čekají na “Volebný vlak”, který je zadarmo sveze do Bratislavy. Zatím největší rozdíl vidím v tom, že nikdo na nástupišti nepije pivo. Vlak má zatím půl hodiny zpožděni. 🇸🇰 https://t.co/atcw0CL8Q0 oblíbit odpovědět

Lidé měli o bezplatnou jízdu vlakem k volbám zájem až do poslední chvíle. Odjezd byl naplánovaný na 11:53, kvůli zpoždění nakonec odjel až o půlhodinu později. „Žlutá trička“ i „odznáčky“ čas navíc využili k občerstvení, někteří si fotili i selfie.

Volba ze zahraničí Slovensko neumožňuje svým občanům hlasovat v parlamentních volbách na ambasádách v zahraničí. Zájemci o hlasování poštou z ciziny se museli registrovat nejpozději v první polovině letošního srpna.

V minulosti v den konání parlamentních voleb na Slovensku přijelo mnoho Slováků do vlasti z Česka také pravidelnými vlaky. Často vystoupili ve vesnici Kúty na západě Slovenska, kde zastavují mezinárodní vlaky, které jezdí po hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Bratislavou.

Ve volební místnosti v Kútech pak tito Slováci hlasovali s voličským průkazem.

Čtyřiadvacetiletá Dagmara Cigánková v Praze studuje 3. lékařskou fakultu. Nápad volebního vlaku se jí líbí, kdyby ale nemusela, nejela by s ním.

„Zapomněla jsem si vyřídit volební průkaz, tak musím,“ vysvětluje Dagmara. Volby jsou pro ni důležité, volit bude stranu Sloboda a Solidarita. „Líbí se mi, mají ve straně dost odborníků,“ sděluje studentka.

Nejvíce voličů poveze vlak zřejmě straně Progresívne Slovensko. To potvrzuje i dvacetiletá Nina, která v české metropoli studuje informatiku. „S jejich hodnotami se nejvíc ztotožňuji, líbí se mi i to, jak se vyjadřují. Hodně slovenských politiků mluví agresivně a já nechci, aby mě takoví lidé reprezentovali,“ líčí Nina.

Student Marek jede vlakem s kamarádkou Teou. Je to pro ně prý i příležitost poznat své vrstevníky. Vzhledem k tomu, že stále chodí do školy, se jim také pozdávala možnost svézt se do Bratislavy zdarma. Marek bude volit Progresívne Slovensko, jako studenta financí ho nejvíce zajímá hospodaření státu. „Nechci, aby nám někdo rozkrádal stát jako v předchozích volebních obdobích,“ říká Marek.

Pro Teu jde o první volby, je na ně tak velmi natěšená. Při promýšlení koho volit jí šlo také o morální integritu kandidátů. „Je hezké, jak jsou ti mladí naivní,“ komentuje její výstup vedle sedící starší muž. Ten byl podle svých slov s manželkou v Praze na dovolené, nyní se vrací na Slovensko. Volit půjdou oba, volební vlak ale nevyužijí, ve svém věku už chtějí spíše pohodlí.

„Není nám to lhostejné. Po tolika volbách ale o politicích už iluze nemám,“ říká se smíchem muž.

Další mimořádný vlak pojede z brněnského dolního nádraží do Bratislavy krátce po sedmé hodině večer. Kapacita jednotlivých vlaků je přes pět set míst na sezení, organizátoři očekávají jejich téměř úplné využití. Dopravu volebními vlaky financovaly čtyři neziskové organizace - Globsec, ŽEMY, Mladí proti fašizmu a Sebavedomé Slovensko.