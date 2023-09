Ať ze sebe nedělají debily, chce od voleb Humenné. Matovič je „král cigánů“

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Humenné (od zpravodajky iDNES.cz) - Vyhraje slovenské volby Směr-SD, nebo Progresivní Slovensko? Kdyby mělo rozhodnout město Humenné na východě země, situace by byla napnutá až do posledního okamžiku. Ale spíš by to byl Směr. V romské osadě Podskalka za řekou nicméně stále vítězí expremiér Igor Matovič se svou stranou OLaNO. „Je to cigánský král. Jen on nám pomohl,“ říkají Romové.