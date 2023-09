Mír vždy přichází z Východu, hlásal Fico. Ukrajince na mítinku označil za nacisty

„Další problém je válka na Ukrajině. Komu to pomáhá, posílat další a další zbraně? Každý den se jen počítají další mrtví. Vždyť my jsme racionální lidé. Kdo z vás věří – já teda ne – že Rusové jen tak odejdou z Krymu, že Rusové jen tak odejdou z území, která kontrolují? Nikdy odtamtud neodejdou!“ řekl mimo jiné během svého projevu předseda strany Směr-SD ve středu v Topoľčanech.

Jeho partaj si stabilně drží první místo v předvolebních průzkumech. Volby jsou už 30. září a Fico systematicky cílí na prorusky naladěné a antisystémové voliče i ty, kteří jsou zklamaní z výkonu vlád expremiérů Igora Matoviče a Eduarda Hegera. Bývalé vlády dosud stály pevně na straně napadené Ukrajiny včetně slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

„To, co se dnes děje, je jen zbytečné vzájemné vraždění lidí. Je to vyprazdňování skladů, aby země byly nuceny kupovat další americké zbraně, jako to dělá Ódorova (úřednická) vláda. Toto my určitě dělat nebudeme,“ řekl muž, který se v minulosti profiloval jako prozápadní politik. Právě za jeho vlády Slovensko začalo jednat o uzavřené obranné dohodě s USA či nakoupilo vojenské vrtulníky a stíhačky.

Expremiér ve středu divákům v sále zopakoval i svá dřívější slova, a sice že v případě účasti Směru ve vládě skončí vyzbrojování ukrajinské armády. „Jsme připravení Ukrajině pomáhat humanitárně. Také oznamujeme, že nebudeme souhlasit s členstvím Ukrajiny v NATO,“ pokračoval a nastínil situaci, kdy by Aliance aktivovala článek pět a ostatní členové paktu by museli Ukrajincům vyrazit na pomoc.

„Už vidím ty kavárenské povaleče v Bratislavě, kteří dnes podporují válku na Ukrajině, jak utíkají se zbraní v ruce,“ prohlásil a za smíchu přítomných dodal, že by tito „povaleči“ neutíkali bojovat s Rusy, ale k lékaři pro potvrzení, že „mají ploché nohy nebo že je bolí břicho, aby dostali modrou knížku“.

Evropskou unii Fico označil za „vojenský projekt“ a podotkl, že by potřeboval „něco vysvětlit“. „V Evropské unii jsme na popud Spojených států začali vymýšlet sankce proti Rusům, protože jsme jim chtěli ublížit. Rusové hospodářsky rostou a Evropa klesá. Kde udělali soudruzi z Evropské unie a ze Spojených států chybu?“ dodal za použití příměru z českého filmu Pelíšky.

A to ve chvíli, kdy už i tradičně mlžící Kreml přiznal, že sankce začínají mít na ruskou ekonomiku neblahý vliv. „Směr v budoucnu nepodpoří žádnou protiruskou sankci, která bude poškozovat Slovensko,“ trval si však na svém Fico. Mezi předvolebními sliby zmínil i to, že jeho vláda rozhodně nehodlá dávat stanovená dvě procenta HDP na obranu země.

Naslouchajícím Slovákům pak neváhal předložit ani prokazatelné nesmysly a mnohokrát vyvrácené dezinformace, které šíří ruská propaganda. „Říkám to nahlas: Válka na Ukrajině nezačala včera ani před rokem. Začala v roce 2014, kdy ukrajinští nacisti a fašisti začali vraždit ruské občany na Donbase a v Luhansku. Můžeme celému světu ukázat vyvražděné děti a vyvražděné rodiny,“ lhal například.

„Ano, přišla nějaká odpověď. My s ní nesouhlasíme. Věci by se měly řešit diplomaticky, sami jsme odsoudili vojenský zásah,“ řekl s tím, že chce, aby Slovensko v budoucnu mělo dobré vztahy jak s Ukrajinou, tak s Ruskou federací. „Proboha, vždyť nás osvobodili! Máme k nim nějakou úctu a nějaký respekt a musíme celému světu říct: Svoboda přišla z Východu,“ burcoval Fico, přičemž citoval kolegu dezinformátora a odsouzeného lháře Luboše Blahu, který svůj topolčanský projev začal slovy „čest práci, soudružky a soudruzi“.

Expremiér si vypůjčil jeho slova o historii válek na planetě. „Válka vždy začíná ze Západu. A svoboda a mír vždy přichází z Východu, to je zajímavé. To si musíme zapamatovat, protože už v těch školách pomalu děti učí, že nás osvobodila americká armáda. Vždyť tu nebyl ani jeden americký voják. Bylo to jednoznačně vítězství Rudé armády, za které jsme vděční a tuto historii si Směr bude připomínat,“ uzavřel Fico a znovu „zapomněl“, jak se Stalinův Sovětský svaz ve druhé světové válce angažoval doopravdy.

Své vystoupení přitom proložil historkou, která se měla stát před jeho příchodem do sálu. Jak však upozornila facebooková stránka Mladí proti fašismu, celá věc se odehrála trochu jinak. Na videu je zaznamenané, že se neznámý muž Fica zeptal, kdy už půjde „sedět“. Také mu řekl, že vypadá velmi špatně. Šéf Směru mu krátce odpověděl a z videa není jasné, co řekl. S největší pravděpodobností to však nebyly výhrůžky o výprasku „mokrou rukou“, kterými Fico bavil diváky.