Slovenská vláda se pohádala na Facebooku. Sulík má jednání o viru za tlachy

Slovenská koaliční vláda se nyní neumí shodnout na tom, jak moc zpřísnit koronavirová opatření. Ta navrhla pandemická komise. Předsedovi strany Svoboda a solidarita (SaS) Sulíkovi vadí, že by se měly zavírat restaurace či posilovny. Podle něj tak vláda těmto provozům zasadí poslední ránu.

„Odborníci vědí víc o koroně. Troufnu si však říct, že o naší ekonomice vím víc. Už na jaře došlo k velkým škodám. Fitness centra jsou na dně, melou z posledního, pokud teď přijde zákaz, tak fitness centra či restaurace zlikvidujeme,“ řekl Sulík podle portálu HN Online.

Z pohledu vicepremiéra pro ekonomiku a ministra hospodářství by měly podniky zůstat otevřené. A to za předpokladu, že se budou přísně dodržovat hygienická opatření. Sulíkovo prohlášení do médií však pobouřilo premiéra Matoviče, který svůj hněv ventiloval na Facebooku.

Svůj status nazval Nulové EQ. „Jsou lidé, kteří se v i v mimořádně těžké situaci neumí chovat jako zodpovědní politici. A velmi mě to mrzí. Byť mají povinnost být na Ústředním krizovém štábu, přijdou tam na chvíli, neposlechnou si argumenty ... v pohodě si odejdou na obídek, a i když je konec zasedání nejdůležitějšího krizového štábu v nedohlednu, jdou si opět hrát na pěkné před média jako v době první vlny,“ napsal premiér.

Příspěvek pak pokračuje ještě několika emotivními výčitkami, ve kterých Matovič mluví o ochraně lidských životů, hře na „svoje procentíčka“ či primitivních útocích na členy štábu i pandemické komise. Ty podle něj povedou k tomu, že lidé budou nařízená pravidla o to méně dodržovat.

Igor Matovic NULOVÉ EQ



Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať ako zodpovední politici. A veľmi ma to mrzí.



Hoci majú povinnosť byť na Ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty ... v pohode si oddídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne ... a idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny. 906 906

„To si opravdu neuvědomujeme, že na to lidé doplatí životem? To nám opravdu zdraví a život cizího člověka nestojí za dočasné omezení naší osobní svobody?“ píše předseda vlády. „Jednání našeho koaličního partnera v takto vážné situaci považuji za mimořádně nezodpovědné a mimořádně nelidské. A je mi to mimořádně líto,“ končí Matovič.

Facebookový post by byl jedním z mnoha premiérových výkřiků na této síti, kdyby na něj Sulík neodpověděl. Ale ten v komentáři vysvětlil - stejně jako před tím v médiích - proč z jednání odešel.

„Igore, pandemická komise, která nemá základní data o tom, kolik lidí se kde nakazilo, jen střílí od pasu a přesně tomu to dnešní tlachání odpovídalo,“ komentoval Sulík s odkazem právě na posilovny a restaurace, u kterých se údajně neví, jak moc k šíření nákazy přispívají.

Na komentář Matovič také odpověděl. „Kdyby sis našel aspoň chvíli času... a z těch šesti hodin bys tam aspoň chvíli byl...“ napsal. Na to zase zareagoval Sulík.

„No tak, Igore, přestaň. Od včerejška ti píšu, že zavřít restaurace bude obrovský průser. Dnes jsem si tě volal dvakrát na rozhovor mezi čtyřma očima (jednou ústně na začátku, podruhé písemně přes Whatsapp), bohužel jsi nereagoval. Na krizovém štábu jsem seděl dvě hodiny a stačilo. Tolik tlachání bez faktů jsem už dlouho neslyšel. Ok, jsi premiér, zřejmě zavřete všechno možné, ale já se odmítám této tragédie účastnit,“ napsal.



Sulík fakta nechce vidět, míní ministr

Do hádky koaličních partnerů se pak vložil ministr práce a sociálních věcí Milan Krajniak (Jsme rodina), který se přidal na premiérovu stranu. Napsal, že „když chce Sulík fakta a když je dostane, tak je nechce vidět“.

Podotkl, že podle hlavního hygienika je nyní největší riziko přenosu koronaviru doma mezi příbuznými. Jeden nakažený v průměru infikuje další dva až čtyři lidi. „Pokud nechceme, aby komunitní přenos v rodinách pokračoval, musíme výrazně omezit mobilitu a setkávání s ostatními lidmi. Musíme omezit všechno mimo rodinu, práci a školy,“ upozornil.



Slováci jsou časově deset až čtrnáct dní za Českem, které je nejhorší v Evropské unii, podotkl také. „Chtěl jsem se zeptat Richarda Sulíka, co teda navrhuje, abychom to otočili na Highway to Hell do protisměru. Protože dnes jsme na dálnici do pekla. Ale nemohl jsem, protože po deklaraci, že je proti omezování provozů, se zvedl, šel novinářům oznámit radostnou zvěst, že bojuje proti omezením, a odešel. Připomínám, že před tím, než jsme o omezeních pro provozy vůbec začali jednat,“ popsal.

Napsal také, že ostatní členové SaS chtěli podrobné analýzy, ale neuměli nic dalšího navrhnout. „Sulík a SaS nenavrhují nic, jen roušky a rozestupy. Slyšeli několikrát, že to nárůst nakažených ani nezpomalí. Oni na to nic,“ píše Krajniak s tím, že je to radost být se SaS ve vládě.

Zomri Posledný premiérov status je na vedro popcornu. Hlavne si to nepokazme! 225 225

Není to poprvé, co se premiér dostal do sporu se svým někdejším stranickým kolegou Sulíkem. A není to ani poprvé, co hádka proběhla před zraky slovenského národa.

Podle tamních médií se brzy po nástupu vlády ukázalo, že si šéf hnutí OLaNO překvapivě více rozumí s jiným koaličním partnerem, stranou Jsme rodina a jejím předsedou Borisem Kollárem.

Matovič od přijetí funkce premiéra nezmírnil svou rétoriku a několikrát řekl, že to nemá v plánu. Ostře už se pustil třeba do příznivců posiloven, které nazval „fašistické vymleté hlavy“, když na jaře chtěli protestovat proti tehdejším opatřením. Své kritiky pak Matovič nazval „múdrosráči“.

Novináře opakovaně nařkl, že píší na objednávku, a schytali to i samotní občané. Matovič prohlásil, že „antirouškařům“ už nejspíš virus napadl mozek. „Třetina lidí s prominutím se*e na pravidla,“ kritizoval. Komentátoři i vtipálci na internetu se pak mnohdy opřeli do premiérova oblíbeného sloganu „nepokazme si to“ a psali, že to lidé Matovičovi pokazili.