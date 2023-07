KOMENTÁŘ: Horké slovenské volební léto. Jak by „odpadlíci“ skládali vládu?

Kdo letos v létě pojede na dovolenou na Slovensko, může kromě poznávání přírodních krás sledovat patrně i jednu z nejvyhrocenějších předvolebních kampaní, kterou naši sousedé zažili. A že už toho v politice od 90. let zažili hodně.

Zda ale volby do Národní rady Slovenské republiky, naplánované na poslední zářijový den, vnesou do současné nepřehledné politicko-stranické scény stabilitu, není vůbec jisté. A to přesto, že si to po uplynulých více než třech letech rozpadů, znovusjednocení a zase rozpadů koalice vzešlé z voleb v únoru 2020 přeje nejeden Slovák. Situace však i nadále zůstává nepřehledná.