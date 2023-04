Moravu a Slovensko spojí vlaky, chtějí je lidé na obou stranách hranice

Některé dálkové autobusy jezdí z Uherského Hradiště do Košic, případně z Brna přes Zlín do Trenčína. Dálkové spoje vlakové a autobusové ale nezastavují zdaleka na všech zastávkách.

Zlínský kraj chce však do nových jízdních řádů, které začnou platit v polovině prosince, zavést přímou vlakovou linku z Horní Lidče a dost možná až ze Vsetína do Púchova. V řešení je i přímý vlak z Bylnice do Horného Srnie, případně až do Trenčína. Zástupci kraje o tom jednali na slovenském ministerstvu dopravy, které železniční dopravu objednává.

„Na jednání byla vyjádřena shoda v tom, že prioritní je nyní obnovení osobní regionální dopravy na trati Horní Lideč – Púchov, která má velký potenciál pro dopravu lidí z České republiky do zaměstnání v Púchově a pracujících ze Slovenska do Vsetína. Nyní se upřesňují počty vlaků, jejich časové polohy a provozní náklady,“ předestřel náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Pokud jde o trať Bylnice – Horné Srnie, je to podle Doležela komplikovanější z legislativních důvodů a také s ohledem na finanční možnosti Slováků. „Jednání budou pokračovat i v případě této trati, nicméně zde se jako možný termín obnovení aktuálně jeví až prosinec 2024,“ poznamenal jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.

Připomněl, že mezinárodní železniční doprava tady dříve běžně fungovala, ale v roce 2011 byla výrazně omezená, když se česká a slovenská strana nedohodly na jejím financování.

V roce 2019 byly ze stejného důvodu zrušeny spoje mezi Horní Lidčí a Púchovem. Financování této trati je dnes vyřešeno. Podle Štětkáře si každá strana zaplatí svého dopravce, což je v případě Zlínského kaje Arriva, jež tuto oblast obstarává.

„Z pozice objednatele veřejné dopravy si nenárokujeme, aby případné obnovené spoje zacházely dál, než tomu bylo v minulosti. Propojení Púchov – Horní Lideč s možností přestupu považujeme za akceptovatelný návrh,“ uvedla Miriama Švikruhová z odboru komunikace slovenského ministerstva dopravy.

Víc než za prací se jezdí na výlety

Pokud jde o druhou trať, vnímá podle ní slovenská strana malý zájem cestujících. „Také komerční linka, která přes tuto trať spojovala Prahu a Nitru, skončila z ekonomických důvodů,“ uvedla Švikruhová.

„Trenčínský samosprávný kraj podporuje myšlenku vlakové dopravy jako nosné dopravy v kraji. Jakékoliv nové propojení plně podporujeme, mimo jiné zejména spojení Púchov – Horní Lideč,“ poznamenala Lenka Kukučková z oddělení komunikace Trenčínského kraje.

Popud na obnovení vlakových spojení vzešel od zdejších starostů, kteří tento krok vítají. „Je to dobře, protože díky železniční trati byly přeshraniční kontakty a obchodní styky lidí poměrně čilé, vznikly různé vazby i rodinné. Jde ale i o to, aby si spojení našlo své zákazníky a nebylo to pro hospodaření kraje příliš ztrátové,“ naznačil starosta Vsetína Jiří Čunek.

Podle starostů by vlaky sloužily spíše příbuzným, známým na obou stranách hranice, případně turistům. Dříve v závodě Continental v Púchově pracovalo hodně lidí ze Vsetínska, dnes už to tak není.

V Brumově lidé o spojení se Slovenskem stojí

„Kdo neměl automobil, mohl zatím využít jen rychlíkových spojů, a to není dostačující. Když lidé chtějí jet jen dvě zastávky za hranice, tak musejí nejdříve do Púchova rychlíkem a odsud osobním vlakem zpátky,“ upozornil starosta Střelné Petr Kráčmar. Podle něho by spoje sloužily hlavně pro rekreační účely i v souvislosti s vybudováním cyklostezky Bečva – Vlára – Váh.

V Brumově si ohledně zavedení spoje do Horného Srnie uspořádali anketu, jíž se zúčastnilo několik set lidí, kteří se většinou vyslovili pro vlakové spojení.

„Autobusy teď zatočí v Sidonii před hranicí a je konečná. Přeshraniční působení je přitom třeba podpořit,“ je přesvědčený starosta Brumova-Bylnice Jaroslav Vaněk. „V Holandsku, Německu, Francii i v Itálii v pohraničí nepoznáte, že jste vjeli do cizího státu, kdyby tam nebyly značky. Je tam čilý ruch, jsou tam obchody, restaurace a turistika,“ poukázal.

Zlínský kraj se ale inspiroval spíše v Ústí nad Labem, odkud jezdí více vlakových i autobusových linek do Německa. „Tak jsme si řekli, že musíme se Slováky něco udělat. Ještě před pár lety jsme byli ve společném státě, a nejsme schopni se domluvit na nějakém spojení,“ nastínil Štětkář.

Zlínský kraj investuje do veřejné dopravy nemalé peníze, aby do ní lidé přesedli z osobních aut. S dopravci má uzavřeny smlouvy, podle nichž jim platí náklady a tržby jdou jemu.