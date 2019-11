Pedofilové sdílejí fotky znásilněných dětí. Rodiny obětí jsou bezmocné

Když bylo E. jedenáct let, ji a její sedmiletou sestru znásilnil vlastní otec spolu se svým kamarádem. Fotky a videa hrozivého činu zveřejnil na internetu. Ačkoliv oba muži byli odsouzeni, záznam jejich jednání stále koluje po síti.

„Je to v mé hlavě pořád, to vědomí, že tyto obrázky jsou tam venku,“ uvedla E. „Protože kvůli způsobu, jak internet funguje, to není něco, co by zmizelo.“

Obě dívky se pokouší co nejméně podobat svým mladším já, protože se bojí, že je možná poznají další sexuální predátoř. Podle jejich matky musely být obě sestry hospitalizovány, protože měly sebevražedné sklony.

Jejich případ není ojedinělý, píše list The New York Times. Jen tento rok objevilo 130 případů, kdy sexuální násilí na dětech bylo zaznamenáno v mobilních telefonech, na počítačích a na online zálohovacích platformách.

V jednom případě byla čtyřletá dívka po čtyři roky znásilňována svým otcem. O tom, že fotky a video jejího sexuálního zneužívání jsou na internetu, neví. Její rodinu však FBI neustále upozorňuje na případy, kdy někdo čin zhlédne. Během posledních čtyř let federální úřad zpravil rodinu o 350 případech. Rodina se bojí, že dívka záznam sama objeví.

Někdy FBI zjistí, že fotky a videa hledali starostliví členové rodiny, kteří se pokoušejí zjistit, zdali jsou obrázky na internetu stále dostupné. Někteří rodinní příslušníci připravují oběti zneužívání na to, že při brouzdání online světem mohou narazit na záznam svého sexuálního zneužití.

Role webových vyhledávačů

List The New York Times zjistil, že pedofilové rádi využívají pro vyhledávání ilegálních fotek a videí webový vyhledávač Microsoftu Bing. Podle technologického webu TechCrunch prohlížeč nejenže zájemcům ukazuje fotky sexuálního násilí na dětech, ale „dětské porno“ či „nahé děti“ nabízí i těm, co tyto obrázky nehledají.



Když například uživatel zadal do vyhledávače slovní spojení „Omegles Kids“ (Omegle pro děti – Omegle je chatovací služba populární zvláště mezi dětmi, pozn. red.), Bing mu nabídl „Omegle Kids Girl 13“ (třináctileté dívky na Omegle) s odkazy na stránky s dětskou pornografií. A když uživatel klikl na některý z odkazů, Bing mu ukázal v sekci „podobné“ dokonce ještě více nelegálních obrázků sexuálního zneužívání dětí.

Sexuální zneužívání dětí Podle Rady Evropy je sexuální zneužívání dítěte jakékoli nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování.

Zahrnuje sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá.

Mezi bezdotykové zneužívání se řadí exhibicionismus (ukazuje dítěti obnažené genitálie, může před ním i masturbovat), voyerství (dosahování sexuálního vzrušení na základě sledování svlékajících se či nahých dětí) a verbální zneužívání.

(ukazuje dítěti obnažené genitálie, může před ním i masturbovat), (dosahování sexuálního vzrušení na základě sledování svlékajících se či nahých dětí) a verbální zneužívání. Za kontaktní zneužívání patří znásilnění (vaginální i anální penetrace), styk mezi stehna dítěte, simulovaná soulož (zneuživatel se tře svými genitáliemi o genitálie dítěte), osahávání, nucení k masturbaci nebo orální sexuální aktivity. Zdroj: Šance dětem

Analýza The New York Times potvrdila zjištění TechCrunche. List vytvořil počítačový program, který v anonymním režimu projel více než tři tucty termínů vztahujících se k sexuálnímu násilí na dětech, včetně těch, které jim nabízel přímo vyhledávač. Zachycené webové adresy poslal Microsoftu, jehož služba PhotoDNA má za cíl vyhledat a odstranit obrázky dětských obětí sexuálního zneužívání.

Microsoft listu sdělil, že objevil chybu v jeho skenovacích procesech a že prozkoumá, jak vyhledávač funguje. The New York Times tvrdí, že jejich program našel v následující analýze ještě více odkazů na stránky s dětskou pornografií.

Hemanshu Nigam, který v letech 2000 až 2006 působil jako ředitel dohlížející na bezpečnost dětí v Microsoftu, označil tato zjištění za „závažné selhání“ a dodal, že „to vypadá, jako když nepoužívají své vlastní nástroje“. Podle Nigama zjištění naznačují, že společnost si zřejmě není vědomá toho, jak může být platforma zneužita kriminálníky.



Program The New York Times nenašel podobné odkazy, když projížděl vyhledávač Googlu. Kanadské centrum pro ochranu dětí (Canadian Center for Child Protection) však v separátní analýze zjistilo, že je lze najít i na Googlu a že společnost se brání tomu, aby je odstranila.

Centrum například ukázalo Googlu obrázek mladé dívky, zřejmě sedmileté, která měla tvář pokrytou mužským semenem. Google uvedl, že obrázek nepřekračuje „oznamovací práh“, kdy je nutné obrázky zaznamenat do databáze ilegálních obrázků a odstranit.

Jiný obrázek zobrazoval ženu, jak se dotýká genitálií dvouleté dívky. Google odmítl odstranit foto s odůvodněním, že takový obrázek „není nelegální ve Spojených státech.“ Později uznal, že by fotka měla být odstraněna a uvedl, že společnost nevěří v legálnost jakékoliv formy pedofilie a že byla chyba naznačovat opak.



Způsoby kriminálníků

Podle kriminalistů se zájemci o tento druh obsahu scházejí na online fórech a chatovacích skupinách, kde si doporučují způsoby, jak využít slabá místa vyhledávacích platforem či jak tvořit podobné obrázky a nebýt přitom chycen policií. Jedním z těchto způsobů je využívání webových uložišť typu Dropbox, na kterých kriminálníci shromažďují nelegální obrázky a videa. Mezi sebou pak sdílejí účty od těchto uložišť, čímž se snaží minimalizovat riziko, že je policie objeví.

Podle vyšetřovatelů, bývalých zaměstnanců firem a samotných veřejných vyjádření daných společností žádný provozovatel největších webových uložišť, jako je Amazon Web Services, Dropbox, Google Drive, Microsoft’s OneDrive a Azure nezkoumá, zda jsou na jeho platformu dávány dokumenty zobrazující sexuální zneužívání dětí. Společnosti argumentují tím, že ctí soukromí svých zákazníků.

Podle bezpečnostních expertů však takovéto vysvětlení je jen výmluvou. „Nechtějí inzerovat, že jsou otevřené byznysu (pro kriminálníky),“ poukazuje Alex Stamos, bývalý šéf internetové bezpečnosti pro Facebook a Yahoo. „Pokud říkají: ’Je to bezpečnostní problém,’ pak říkají, že s tím nic nedělají,“ řekl Stamos listu The New York Times.

Pro kriminalisty i technologické firmy představují novou výzvu online přenosy. Například více jak dvanáct mužů napříč světem sledovalo na byznysovém konferenčním software Zoom brutální znásilnění šestiletého chlapce. Muži dokonce pachateli radili, co má dělat.

Živé přenosy je těžší odhalit. Další jejich výhodou pro kriminálníky je, že nezanechávají stopy. Podle vyšetřovatelů muži velmi dobře věděli, proč právě používají Zoom, který federální prokurátor, jenž se zabýval případem, nazval „Netflixem dětské pornografie“. Podobné případy byly ale zaznamenány i na jiných platformách.