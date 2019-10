V grónském městečku znásilňují děti, když dorazí výplata a je na alkohol

Úplně nejhorší jsou pro děti v Tasiilaqu dny, kdy dospělí dostávají zaplaceno. S výplatou nebo sociální dávkou v ruce totiž okamžitě zamíří pro alkohol a opilí se nedokážou postarat o své děti. V takovou chvíli se ve městečku podle policie zásadně zvýší už tak závratná míra sexuálního zneužívání.

Úřady proto každý poslední pátek v měsíci otevřou dětem místní sportovní halu, kam se mohou ukrýt před potenciálním sexuálním zneužitím.

„Děti zneužili jejich nevlastní otci, bratranci nebo sousedi, kteří je hlídali, zatímco jejich rodiče někde popíjeli,“ popisuje Naasunnguaq Streymoyová, která je sama matkou zneužitého dítěte a bojuje za bezpečí místních dětí.

Přestože má Grónsko poloautonomní vládu, obrátilo se s prosbou o pomoc na dánskou vládu, protože postrádá dostatečné finanční prostředky a odborné znalosti k řešení tohoto problému v Tasiilaqu. V tomto jihogrónském městě žije přibližně pět procent z 56 tisíc všech obyvatel země.

Dánsko minulý týden oznámilo, že Gróňanům přispěje částkou 730 tisíc dolarů (17 milionů korun) a do Tasiilaqu okamžitě vyšle tým psychologů, kteří se mají s epidemií vypořádat. Ačkoli za zahraniční a obrannou politiku Grónska zodpovídá Kodaň, sociální záležitostí si obvykle řeší země sama.

„Po celém Grónsku jsou děti a mladiství sexuálně zneužíváni. Rozsah je tak obrovský, že to vyžaduje vyhlášení národního poplachu. Věřím, že jsme v lidské, sociální a kulturní spirále smrti. Musíme sexuální zneužívání zastavit,“ uvedl v květnu starosta Tasiilaqu Asii Narup.

Děti čelí v Tasiilaqu sexuálnímu zneužívání každý den

Místní policie mezi lety 2014 a 2018 zaregistrovala 191 případů sexuálního zneužití nezletilých. Přibližně 89 procent z nich souviselo s obviněním ze znásilnění nebo sexuálním zneužitím dětí mladších patnácti let. Polovina obětí navíc podle listu The New York Times oznámila opakované zneužívání.

Pachateli jsou často muži mezi patnácti až třiceti lety, kteří své oběti dobře znají. Skutečný počet zneužitých dětí bude podle policie pravděpodobně vyšší, protože ne každá oběť přijde incident nahlásit. „Jako dítě můžete v Tasiilaqu čelit sexuálnímu násilí každý den,“ uvedla policie.

Podle odborníků může za sexuální zneužívání v Tasiilaqu hned několik faktorů, mezi jinými například 25procentní nezaměstnanost, alkoholismus, přechod z tradiční na moderní kulturu nebo geografická izolace obyvatel.

Ačkoli policie na malém městě pachatele obvykle dopadne, jen třicet procent případů sexuálního zneužívání skončí odsouzením. Komunita navíc predátory odsouzené za zneužívání nevyloučí. Podle policie je to výsledek kolektivního systému přežití, který chrání komunitu i na úkor jejích dětí.

Podobné problémy řeší také další domorodé arktické komunity. Přibližně 52 procent kanadských inuitských žen v roce 2008 uvedlo, že zažily vážné sexuální zneužívání. K velkému počtu znásilnění dochází také na Aljašce, kde je jejich míra dvanáct krát vyšší, než je celostátní průměr USA.

