Nemohli na Západ, tak přijeli do Severní Koreje, kde lyžování doporučil Lavrov

„Skupina navštíví hlavní město Pchjongjang a poté pojede lyžovat,“ řekla agentuře AP Inna Muchinová, generální ředitelka agentury Vostok Intur, která zájezd pořádá.

Nejedná se o tradiční turistickou skupinu, ale o „zkušební zájezdovou delegaci“, která by mohla připravit půdu pro další skupiny ruských turistů, jež by mohly následovat, uvedla Muchinová.

Mnoho Rusů má nyní problémy s cestováním do Evropy nebo Spojených států kvůli sankcím, které západní země na Rusko uvalily kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v říjnu prohlásil, že by Rusům doporučil Severní Koreu jako destinaci pro dovolenou.

„Milujeme lyžování,“ řekla AP cestující Galina Polevščikovová krátce před nástupem do letadla směr Pchjongjang.

Přílet Rusů, jejichž stroj startoval z Vladivostoku, je překvapením pro asijské pozorovatele, kteří očekávali, že první turisté do Severní Koreje po pandemii přijedou z Číny. Ta je největším diplomatickým a ekonomickým spojencem KLDR. Jihokorejská vláda uvedla, že podle jejích záznamů severokorejská státní média neinformovala o žádných jiných turistech, kteří by po odeznění pandemie covidu-19 do země zavítali.

Cesta ruských turistů je podle AP dalším důkazem prohlubující se spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem. Severokorejský vůdce Kim Čong-un se v září loňského roku setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na kosmodromu na východě Ruska.

KLDR a Rusko také v poslední době posilují vojenské vztahy. USA a jejich spojenci informovali, že Severní Korea poskytla Rusku významné množství munice a raket pro jeho válku na Ukrajině.

Jihokorejská armáda uvedla, že KLDR má zase zájem o ruské technologie, které by mohla použít ve svém jaderném programu, o stíhačky a pomoc s vytvořením systému protivzdušné obrany.

Rusko prohlubuje vztahy s Pchjongjangem od té doby, co se dostalo do mezinárodní izolace v důsledku své vojenské invaze na Ukrajinu.