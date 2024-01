Třetí světová už začala a Západ to začíná chápat, říká analytik Fjodorov

Vaše nová kniha se jmenuje Ukrajinská fronta třetí světové války. To mě trochu vystrašilo. Znamená to, že třetí světová už začala a my si toho ještě nevšimli?

Ano, věřím tomu, že třetí světová válka už probíhá. V horké formě už probíhá na Ukrajině, do jisté míry i na Blízkém východě a v hybridních formách probíhá po celém světě. Na jedné straně stojí Rusko plus Írán plus různé teroristické skupiny, jako je Hamás. Tento blok má podporu Číny. Na druhé straně je to, co se v ruském prostoru nazývá kolektivní Západ. Tedy demokratické země Evropy a Severní Ameriky plus Austrálie, Japonsko a Jižní Korea. Jsou to rozvinuté demokratické země, které jsou pionýry vědecko-technického pokroku. Je to tedy válka mezi kolektivním Západem a autoritářskými a totalitárními režimy.

Tento pohled potvrzuje například fakt, že dva měsíce před začátkem války na Ukrajině předložila Moskva ultimátum NATO, aby se stáhlo ze střední a východní Evropy. Fakticky to představovalo ultimativní požadavek, abychom se vrátili k situaci studené války, kdy země střední a východní Evropy plus země Pobaltí, které tehdy byly součástí SSSR, byly součástí takzvaného vnějšího sovětského impéria.

Smysl tohoto kroku spočíval v tom, že současně s vydáním ultimáta bylo rozhodnuto o zahájení agrese proti Ukrajině. Kalkulace Moskvy spočívala v tom, že Západ buď přistoupí na její požadavky a kapituluje a Ukrajina jí pak spadne do náruče jako přezrálý plod. Nebo Západ na podmínky Moskvy nepřistoupí a pak ruská vojska obsadí Ukrajinu a dojdou na hranice Polska a Rumunska. Pak bude ultimátum nastoleno znovu s tím, že vítězné ruské divize a brigády s pokořenou Ukrajinou za zády mohou vtrhnout do Polska nebo Pobaltí. Z vystoupení Putina a z jeho článků je zřejmé, že ruská válka proti Ukrajině je především válkou proti Západu. Dnes je z toho dominantní element ruského strategického myšlení. Možná to zní divně, ale já v tomto s Putinem souhlasím. Rusko dnes na Ukrajině bojuje se Západem. A politické vedení Západu to pomalu začíná chápat.