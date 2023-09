Putin se sešel s Kimem na ruském kosmodromu. Krátce spolu promluvili

Na videozáznamu zveřejněném agenturou RIA Novosti si Putin a Kim potřásají rukou a vyměňují zdvořilostní fráze. Severokorejský lídr Putinovi poděkoval, že ho pozval do Ruska i přes svoji vytíženost. „Velmi rád Vás vidím,“ odpověděl mu Putin.

Zatímco Putin přiletěl na kosmodrom Vostočnyj letadlem, Kim přicestoval ze své vlasti obrněným vlakem. Jde o jeho první zahraniční cestu od začátku pandemie covidu-19, během níž KLDR zcela uzavřela své hranice. Předtím se v roce 2019 sešel s Putinem v ruském Vladivostoku.

Podle západních médií a Kyjeva hodlá Putin severokorejského lídra žádat o zbraně, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se podle agentury Reuters k tomu nechtěl vyjádřit. Uvedl nicméně, že obě země spolupracují v „citlivých“ oblastech, a že detaily této spolupráce by se neměly zveřejňovat.

Informaci, že Kim se chystá do Ruska na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině, začátkem září zveřejnil americký deník The New York Times. Také bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby již dříve uvedl, že americké zpravodajské služby mají informace o jednáních mezi Ruskem a KLDR o dodávkách zbraní.