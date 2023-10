KLDR dodala Rusku tisíc kontejnerů plných munice a vojenského vybavení, tvrdí USA

„Odsuzujeme Severní Koreu za poskytnutí tohoto vojenského vybavení Rusku,“ uvedl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. „Budeme i nadále sledovat, zda nedojde k dalším (severokorejským) dodávkám zbraní do Ruska.“

Západní média před schůzkou Putin s Kim Čong-unem uvedla, že šéf Kremlu hodlá severokorejského lídra požádat o zbraně, které by podpořily ruskou invazi na Ukrajinu. Představitelé ani jedné země to nepotvrdili. Putin přijal pozvání do KLDR.

V červenci KLDR navštívil ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Byl prvním takto vysoce postaveným ruským činitelem, který navštívil KLDR v průběhu vlády Kim Čong-una a prvním ruským ministrem obrany, který přijel do KLDR od konce Sovětského svazu. Jeho účast na oslavách výročí 70 let od podepsání příměří, které ukončilo boje v korejské válce z let 1950 až 1953, podle pozorovatelů ukazuje na prohlubující se vojenské a diplomatické vazby mezi oběma mezinárodními sankcemi postiženými zeměmi.

Severní Korea je jedna z mála zemí, která otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Jen ona a Sýrie uznaly nezávislost obou samozvaných republik na Donbase. Severokorejská média přebírají ruskou rétoriku líčící vpád na Ukrajinu jako boj proti „imperialistickému“ Západu. Režim přímo obvinil Kyjev, že je součástí nepřátelského postoje Washingtonu vůči Pchjongjangu.