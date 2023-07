Šojgu řekl, že máme nejsilnější armádu, chlubí se KLDR. Čína šla stranou

„Korejská lidová armáda se stala nejmocnější na světě, protože se ctí zdědila vojenské tradice pektusanské partyzánské armády,“ řekl podle severokorejské státní zpravodajské agentury KCNA ruský ministr obrany. Šojgu zdůraznil, že severokorejská armáda se stala silnou, protože se „pevně shromáždila kolem svého nejvyššího velitele“, tvrdí KCNA.

Pektusan je severokorejská hora, která byla základnou Korejské lidové revoluční armády, partyzánských komunistických vojáků bojujících proti japonské okupaci během druhé světové války pod vedením zakladatele KLDR a dědečka Kim Čong-una Kim Ir-sena. Hora má v severokorejské mytologii posvátný charakter, vládní propaganda na tuto tradici navazuje a činí z například místo narození Kim Čong-unova otce a druhého vládce KLDR Kim Čong-ila.

„Korejská lidová armáda věrně podporovala vedení Korejské strany práce, spolehlivě bránila zemi před hrozbou imperialistů, věnovala se lidem a pozitivně přispěla k hospodářské výstavbě,“ řekl též podle agentury Šojgu během slavnostní recepce. Jihokorejský portál Korea Herald podotýká, že je velmi nezvyklé, aby člen zahraniční delegace měl projev před severokorejským publikem.

Během recepce místopředseda ústřední vojenské komise vládnoucí strany Ri Pjong-čol prohlásil, že obě země jsou pevnou hrází před „lupičskou strategií USA o ovládnutí světa“ a spojuje je úsilí o „ochranu regionálního a globálního míru a mezinárodní spravedlnosti“. Ri Pjong-čol též na základě pověření od Kima vyjádřil „nejvřelejší militantní pozdravy, podporu a povzbuzení bojující ruské armádě a ruskému lidu“.

Severní Korea je jedna z mála zemí, která otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Jen ona a Sýrie uznaly nezávislost obou samozvaných republik na Donbase. Severokorejská média přebírají ruskou rétoriku líčící vpád na Ukrajinu jako boj proti „imperialistickému“ Západu. Režim přímo obvinil Kyjev, že je součástí nepřátelského postoje Washingtonu vůči Pchjongjangu.

„Pevná podpora Korejské lidově demokratické republiky speciální vojenské operaci proti Ukrajině a její solidarita s Ruskem v klíčových mezinárodních otázkách zdůrazňuje naše společné zájmy a odhodlání čelit politice Západní skupiny,“ stálo údajně v dopise od ruského prezidenta Vladimira Putina, který Kimovi přímo předal Šojgu. Kim podle státních médií v reakci „opakovaně vyjádřil přesvědčení, že ruská armáda a lid dosáhnou velkých úspěchů v boji za vybudování silné země“.

Čína na druhé koleji

Šojgu je prvním takto vysoce postaveným ruským činitelem, který navštívil KLDR v průběhu vlády Kim Čong-una a prvním ruským ministrem obrany, který přijel do KLDR od konce Sovětského svazu. Jeho účast na oslavách výročí 70 let od podepsání příměří, které ukončilo boje v korejské válce z let 1950 až 1953, podle pozorovatelů ukazuje na prohlubující se vojenské a diplomatické vazby mezi oběma mezinárodními sankcemi postiženými zeměmi. Podle Washingtonu Pchjongjang dodává Moskvě zbraně a vojenské vybavení, oba státy to popírají.

Poprvé od pandemie covidu navštívila KLDR i čínská delegace. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení si ale všímá, že „Severní Korea projevila výraznější touhu posílit svou užší spolupráci s Ruskem spíše než s Čínou“.

Podle Jihokorejců se severokorejská, režimem pevně kontrolovatelná média zcela zřetelně více zaměřovala na ruskou delegaci, ačkoliv Čína je pro KLDR nejdůležitější obchodní partner. I úroveň interakce mezi severokorejskými činiteli a jejich návštěvníky byla výrazně ve prospěch Rusů. Na čtvrteční vojenské přehlídce Severokorejci představili ruskou delegaci jako první. A Šojgu se účastnil skoro všech akcí po boku severokorejského diktátora.

Kim ruskému ministrovi ve středu předvedl výstavu severokorejských zbraní. Na fotografiích je vidět, jak vůdce KLDR při rozhovoru s Šojguem živě gestikuluje. A ve čtvrtek na vojenské přehlídce ministr i diktátor vedle sebe svorně salutovaly při ukázce severokorejské balistické rakety Hwasong-18 údajně schopné zasáhnout i pobřeží USA. Vůdce čínské delegace, člen politbyra komunistické strany Číny Li Chung-čung, na fotkách nesalutuje.

Severokorejské balistické střely schopné nést jaderné hlavice zakázala Rada bezpečnosti OSN s podporou Ruska i Číny. Skutečnost, že je Kim bez ostychu ukazoval celému světu za přítomnosti ruské a čínské delegace, je podle pozorovatelů jasným signálem vůči USA, Japonsku a Jižní Koreji. Zmíněná trojice zemí má hlubokou nedůvěru k Číně, nepřátelské vztahy s KLDR a v souvislosti s válkou na Ukrajině zavedla proti Rusku tvrdé sankce.

Na oslavách tak režim „demonstroval sladění zájmů mezi Severní Koreou, Čínou a Ruskem v reakci na posílenou bezpečnostní spolupráci mezi Jižní Koreou, Spojenými státy a Japonskem,“ uvedlo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.