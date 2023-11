KLDR podpoří Hamás. Kim utužuje blok s Ruskem, na válce hodlá vydělat

Špionážní agentura sdělila jihokorejským poslancům za zavřenými dveřmi, že Kim Čong-un nařídil severokorejských činitelům, aby nalezli způsoby „všestranné podpory Palestině“. Podle hodnocení výzvědné služby režim v KLDR hodlá prodávat Hamásu a případně dalším zájemcům zbraně.

„Zdá se, že Severní Korea se snaží využít války mezi Izraelem a Hamásem mnoha způsoby,“ uvedl jihokorejský poslanec Yoo Sang-bum, který byl přítomen briefingu.

Minulý týden izraelský velvyslanec v Jižní Koreji Akiva Tor uvedl, že Jeruzalém ví o severokorejských zbraních používaných Hamásem. Na záběrech zbraní zabavených izraelskou armádou ozbrojencům Hamásu je vidět severokorejský ruční protitankový granátomet (RPG) typu F-7, zbraň odpalovaná z ramene obvykle proti obrněným vozidlům. U členů teroristické skupiny se našla příručka, která radí, jakým způsobem tuto zbraň používat, F-7 je i vidět na oficiálních videích ozbrojenců zveřejněných Hamásem.

Severokorejský zmocněnec při OSN Kim Song popřel zprávy, že by KLDR palestinskému hnutí prodávala zbraně, jako „nepodložené a nepravdivé fámy“. „Některé západní země se uchylují k pomlouvačné kampani, aby násilně daly do spojitosti blízkovýchodní krizi s námi,“ rozčílil se.

Kim Song též s jasnou narážkou na USA obvinil „některé země“ ze zhoršování situace v Pásmu Gazy podporou Izraele a jeho vojenské operace. Zároveň vyjádřil „neochvějnou“ podporu Pchjongjangu Palestincům.

Severokorejská státní tisková agentura KCNA minulý týden uvedla, že blízkovýchodní krize je „tragédií zcela vytvořenou Spojenými státy“ – aniž by zmínila teroristický útok Hamásu proti Izraeli ze 7. října. „Mezinárodní společenství musí pozorně sledovat šílenství USA, rozhodně odsoudit tyto nebezpečné a chybné snahy a postavit se proti nim,“ napsala agentura.

Snaha o vytvoření protiamerického bloku

Stanice Rádio Svobodná Asie podotýká, že stejné výzvy k mezinárodnímu společenství, obviňování USA z úsilí eskalovat konflikt a kritika Izraele zaznívají i od Ruska. Po zahájení války na Ukrajině a uvalení mezinárodních sankcí uvalených na Rusko se Moskva a Pchjongjang staly blízkými spojenci proti „imperialistickým“ USA.

KLDR podporuje Palestinu a vymezuje se vůči Izraeli dlouhodobě. Ve své oficiální encyklopedii Severní Korea popisuje první arabsko-izraelský konflikt jako „válku za spravedlnost a osvobození“ proti americkým a izraelským „okupantům“.

Analytici si všímají, že podpora Hamásu a Palestinců Pchjongjangem je poněkud zvláštní, vzhledem k tomu, že severokorejský režim potírá náboženství a s většinou blízkovýchodních zemí, s výjimkou Sýrie a Íránu, nemá blízké vztahy. „Severní Korea dlouhodobě prosazuje politiku posilování mezinárodního protiamerického bloku. Palestina nebo Hamás jsou jen dalším partnerem v tomto úsilí,“ podotýká vedoucí analytik think-tanku Korejského institutu pro národní sjednocení Oh Gjeong-seob.

„Co by mohli poskytnout? Vojáci, zbraně, potraviny nebo zdravotnické potřeby by se hodili, ale Severokorejci toho sami moc nemají,“ je Oh skeptický k tomu, že by pomoc od KLDR měla pro Hamás nějaký význam. „Vzhledem k uvaleným tvrdým sankcím nebude schopna poskytnout podporu.“